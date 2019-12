ASSE – Mercato : ce sera la grande braderie d’hiver !

true

Avec des moyens très limités, l’ASSE cherchera d’abord à dégraisser cet hiver. Tout en restant à l’affut des opportunités, notamment en attaque.

Les moyens

L‘ASSE a le plus gros budget et la plus grosse masse salariale de son histoire. Mais elle se retrouve aujourd’hui sans trésorerie, après avoir beaucoup investi ces dernières saisons et avoir même dû emprunter pour se sortir d’une situation sportive très compliquée il y a deux ans. « Pour ce Mercato, nous n’aurons pas de possibilité financière, a expliqué Claude Puel. On ne pourra pas faire quoi que ce soit. Beaucoup d’investissements ont été réalisés et on ne pourra pas les réitérer. »

Les besoins

Puel considère que Wahbi Khazri et Denis Bouanga ne sont pas de vrais n°9. Et à ce poste, le Castrais n’a pas vraiment confiance en Robert Beric, au registre limité, ni en Loïs Diony. Même si le jeune Charles Abi incarne l’avenir, la venue d’un avant-centre fait figure de priorité. Puel sera également à l’affut pour d’autres postes, en cas d’opportunités. Mais la vraie priorité, ce sera de dégraisser. Pour faire entrer un peu d’argent ou au moins pour alléger la masse salariale.

Les premières pistes

« Notre Mercato, ce sera le retour des blessés », affirme Puel. Mais l’ASSE a tout de même quelques pistes, notamment à l’étranger. Vincent Aboubakar (27 ans), l’international camerounais (63 sélections, 20 buts), qui joue peu au FC Porto, est suivi depuis l’été dernier. Mais Puel privilégierait le recrutement de jeunes joueurs. L’ASSE aurait notamment un œil du côté de la Suisse, où plusieurs joueurs de l’équipe Espoirs helvétiques auraient été supervisés ces dernières semaines.

Ce serait notamment le cas de Bastien Toma (20 ans), un milieu défensif évoluant au FC Sion, très côté, de Jordan Lotomba (21 ans), un défenseur polyvalent de Berne, suivi par de nombreux clubs étrangers lui aussi, d’Andi Zequiri, le jeune avant-centre de Lausanne, et de Jean-Pierre Nsamé, l’avant-centre des Young Boys Berne. Saïd Arab, un jeune ailier gauche algérien de 19 ans qui évolue au Red Star, en National, figurerait également sur les tablettes vertes, tout comme le latéral droit de l’AC Ajaccio Gédéon Kalulu (22 ans), formé à Lyon.