ASSE : le très étonnant cri du coeur d’Olmeta aux Verts

L’ancien gardien de l’OM et de l’OL, Pascal Olmeta, pas vraiment apprécié par les supporters de l’ASSE, a toujours aimé Geoffroy-Guichard et les Verts.

On aura donc tout entendu. Et pour toux ceux qui se souviennent du gardien de but, Pascal Olmeta, notamment passé par Bastia, le Matra Racing, l’OM et l’OL, ils auront du mal à croire aux propos qui suivent.

En effet, le talentueux et bouillant gardien corse, retraité depuis des années, aurait aimé jouer à…l’ASSE !

« Les Verts, c’est une histoire. »

Lui qui a reçu d’innombrables projectiles dans le chaudron, lorsqu’il venait avec Marseille et Lyon, a une tendresse particulière pour Geoffroy-Guichard et les Verts. « Le stade où j’aurais aimé jouer ? Geoffroy-Guichard. J’ai toujours aimé les Verts. ça restera toujours un club que tu aimes. Les Verts, c’est une histoire. »

