ASSE : le verdict sans concession de Robert Herbin après le FC Nantes

true

Le mythique joueur et entraîneur de l’ASSE Robert Herbin a été très étonné par l’apathie des Verts contre le FC Nantes (0-2) dimanche. Et ça l’inquiète…

Comme tous les observateurs de la défaite de dimanche contre le FC Nantes (0-2), Robert Herbin est très inquiet pour les Verts. Le mythique joueur puis entraineur de l’ASSE ne comprend pas le manque de réaction des hommes de Claude Puel, pourtant humiliés par le PSG (1-6) quatre jours avant la déroute nantaise.

Dans sa chronique au Progrès, il a fait part de ses inquiétudes, tout en terminant sur une note positive.

« Ce fut un match compliqué pour les Verts. Je m’attendais à une réaction de leur part et à l’arrivée, ils ont souffert. Pour tout dire, je suis surpris de leur comportement. Je n’ai pas senti de révolte. Au contraire, au fur et à mesure de la rencontre, le temps qui s’écoulait était bénéfique aux Nantais. Heureusement d’ailleurs qu’ils étaient là parce que sinon ça manquait vraiment de rythme. »

« Dimanche, j’ai vu certains joueurs stéphanois dépassés. Je trouve cela très inquiétant. Je souhaite à l’avenir retrouver une équipe plus gaie, plus déterminée. Peut-être que cette nouvelle défaite va les faire réagir et leur permettre de se réveiller. »