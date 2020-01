ASSE : le vestiaire des Verts lance la remontada en L1 !

true

L’ASSE ne gardera pas un souvenir impérissable de ses voyages à Paris cette saison. Croqués par le PSG en Coupe de la Ligue (1-6), les Verts sont passés proches de la correctionnelle en Coupe de France devant le PFC (3-2). Grâce à ses vieux briscards Wahbi Khazri et Mathieu Debuchy, bien aidés par Charles Abi, les hommes de Claude Puel ont trouvé les ressources pour se qualifier. Et retrouver de l’ambition en championnat, où ils occupent une piètre 15e place après 20 journées.

Perrin vise l’enchaînement en championnat

« On sait qu’un match de Coupe n’est jamais facile. Le point positif, c’est qu’on a su revenir à chaque fois au score. Le point négatif, c’est qu’on a pris deux buts sans forcément être en danger, notamment en deuxième période. Ce match permet de repartir de l’avant. Cette victoire fait du bien. Il va falloir enchaîner en championnat », a assuré Loïc Perrin.

« On est capables de remonter vite au classement »

« C’était important, on est dans une situation délicate en championnat. On avait à cœur de réagir, face à une belle équipe du PFC, a poursuivi Khazri. On le fait d’une belle manière. On est menés deux fois au score, on revient deux fois et on marque ce troisième but qui nous qualifie. Ça montre que l’équipe a du caractère. Je suis capable de faire encore plus et d’aider l’équipe au maximum à remonter au classement en championnat. On a un groupe de qualité, des joueurs d’expériences, des jeunes qui poussent et qui travaillent bien aussi. On est capables de remonter vite au classement et de jouer les places que l’on doit jouer. »