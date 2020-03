ASSE : le vestiaire des Verts respire pour le coronavirus

true

Chaque club est libre de faire ce qu’il veut en ce temps de crise liée au coronavirus. En respectant évidemment le plus possible les mesures sanitaires édictées par le président de la République, et prolongées par la LFP, l’ASSE a par exemple décidé de suspendre les séances d’entraînement de l’équipe pro masculine jusqu’au 23 mars prochain.

Reprise de l’entraînement le 23 mars à l’ASSE

Cela laisse donc neuf jours de repos aux joueurs de Claude Puel, ce qui peut paraître plutôt long et paradoxal quand on connaît la situation sportive compliquée du club ligérien (17e de L1). L’autre bonne nouvelle pour les joueurs de l’ASSE, c’est que le coronavirus n’a pour l’instant affecté aucun d’entre eux.

C’est le site Peuple Vert qui a donné l’information sur son compte Twitter, en tout début d’après-midi. « À ce jour, aucun joueur de l’ASSE n’a contracté la maladie liée à l’épidémie de coronavirus », glissent nos confrères. En se tenant tranquilles et en respectant toutes les mesures sanitaires basiques, cette bonne marche collective a des chances de continuer.