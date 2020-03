ASSE : L’équipe type des joueurs avec qui les Verts ont raté le coche

true

Carlos KAMENI (35 ans, sans club)

Issu de la remarquable école des gardiens de but du Havre, le Camerounais avait passé une saison en prêt à l’ASSE, en réserve, dans l’ombre de Jérémie Janot. Avant de faire l’essentiel de sa carrière en Espagne (Espanyol Barcelone, Malaga), puis de terminer en Turquie (Fenerbahce). 74 sélections avec les Lions Indomptables.

Ruben AGUILAR (26 ans, AS Monaco)

Issu de Grenoble, club avec qui l’ASSE avait scellé un partenariat, le latéral droit n’a jamais joué en L1 sous le maillot vert. Mais après avoir rebondi à Auxerre (L2), il s’est imposé à Montpellier comme l’un des meilleurs joueurs de l’élite à son poste, avant d’être transféré à l’AS Monaco cet été pour 8 M€.

Carl MEDJANI (34 ans, FC Salaise)

L’ancien pensionnaire du centre de formation vient de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Après avoir beaucoup bourlingué, le défenseur algérien est de retour chez lui, en Isère. Il s’est engagé avec Salaise, club de R1. Parti très jeune à Liverpool, il a porté le brassard de la sélection algérienne (64 sélections, 4 buts).

Julio BUFFARINI (31 ans, Boca Juniors)

La défenseur argentin faisait partie, avec Javier Pastore, des jeunes issus de Talleres de Cordoba, l’ancienne filiale de l’ASSE, qui avait été conseillés par Oswaldo Piazza. Venu faire un essai à L’Etrat, il était passé à travers les mailles du filet. Champion d’Argentine avec San Lorenzo, il a joué deux zsaison au FC Sao Paulo avant de revenir au pays, à Boca Juniors.

Nabil EL ZHAR (33 ans, Al Ahli)

Arrivé de Nîmes, l’Alésien avait préféré tenter sa chance à Liverpool plutôt que d’honorer le premier contrat professionnel d’un an que lui proposaient les Verts. Il a fait l’essentiel de sa carrière en Espagne (Levante, Las Palmas, Leganes) où il a disputé 207 matches (19 buts) avant de rejoindre le Qatar (Al Ahli). 10 sélections (2 buts) avec le Maroc.

Augusto FERNANDEZ (33 ans, Beijing Renhe)

Prêté par River Plate, le milieu de terrain n’avait pas été acheté par l’ASSE où Christophe Galtier l’avait mis sur le banc, à l’instar de Gonzalo Bergessio. Il est ensuite devenu vice-champion du monde avec l’Argentine, en 2014 (16 sélections, 1 but), et a fait le bonheur de Diego Simeone à l’Atlético Madrid avant de rejoindre la Chine (Beijing Renhe).

Fredy GUARIN (33 ans, Vasco de Gama)

Omar Da Fonseca l’avait fait venir à l’ASSE mais Ivan Hasek et Laurent Roussey lui ont préféré Julien Sablé, Christophe Landrin ou Yohan Hautcoeur… Depuis, le Colombien a rebondi au FC Porto, où les Verts l’avaient transféré pour 1 M€ (en obtenant le prêt de Paulo Machado). Transféré pour 11 M€ à l’Inter Milan, il est aujourd’hui au Brésil (Vasco) après trois ans en Chine (Shenhua). 75 buts en 412 matches, 4 bus en 58 sélections.

Eric BAUTHEAC (32 ans, Omonia Nicosie)

Laurent Roussey avait préféré miser sur Geoffrey Dernis à son poste d’ailier gauche et l’ASSE ne lui avait même pas proposé de signer pro après sa formation… Mais l’ailier a rebondi en passant par Cannes (National) avant de monter en L1 avec Dijon, puis de porter sous les ordres de Claude Puel les couleurs de Nice et de Lille, qui l’avait acheté 4 M€ aux Aiglons. Aujourd’hui à Chypre (Omonia) après deux saisons en Austealie (Brisbane), il totalise 50 buts et 43 passes décisives dans sa carrière.

Javier PASTORE (30 ans, AS Rome)

Au grand dam d’Oswaldo Piazza, « El Flaco » n’avait pas transformé son essai à l’ASSE. La suite, on la connait : passé de Palerme au PSG pour 42 M€, le meneur de jeu argentin est retourné en Italie, à la Roma, à l’été 2018. Il totalise 73 buts et 86 passes décisives en carrière. 29 sélections (2 buts).

Ignacio PIATTI (35 ans, San Lorenzo)

En deux saisons à l’ASSE, « Nacho » n’a fait que quatre petites apparitions, sans jamais être titulaire en L1. Après avoir rebondi à Independiente et Lecce, il vient de quitter Montréal pour rentrer au pays, à San Lorenzo. Meilleur buteur de l’histoire de la franchise canadienne avec 79 buts, il compile 115 buts et 53 passes décisives en carrière.

Neal MAUPAY (23 ans, Brighton)

Rarement titulaire lors de son bref passage à l’ASSE, qui l’avait prêté à Brest (L2) avant de la transférer pour 2 M€ à Brentford (L2 anglaise), le petit attaquant a été transféré pour 22 M€ à Brighton l’été dernier. Il a inscrit 7 buts en Premier League depuis le début de la saison.

A 35 ans, Bergessio marque encore !

10 Buts en 57 matches : Gonzalo Bergessio n’avait pas brillé lors de ses deux saisons dans le Forez, où Christophe Galtier avait fini par le reléguer sur le banc au profit d’Emmanuel Rivière. C’était il y a dix ans, déjà… Depuis, l’attaquant argentin, après quelques saisons en Italie (Sampdoria, Catane), a retrouvé le continent sud américain. Après un retour à San Lorenzo, il fait le bonheur du Nacional Montevideo, club uruguayen dont il est le capitaine, avec qui il totalise 44 buts en 96 matches. Il compile 152 buts et 49 passes décisives en carrière.