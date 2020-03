ASSE – Girondins (1-1) : les Verts rassurés par leur caractère dans la lutte pour le maintien

true

Si l’arbitrage a globalement suscité de l’agacement du côté de l’ASSE après le nul face aux Girondins (1-1), le comportement sur le terrain renvoie en revanche un message positif. Notamment la capacité de réaction en égalisant rapidement après l’ouverture du score bordelaise.

Dans des propos relayés par Sport24, Timothée Kolodziejczak a confié sa satisfaction. Le défenseur estime que son équipe démontre des valeurs bien différentes par rapport à quelques semaines seulement. « On montre un autre visage, c’est bon pour la confiance. Il y a un mois, on aurait perdu ce match. C’était dur, mais on s’est serré les coudes. C’est de bon augure pour la fin du championnat car tout le monde joue le jeu. On repart un peu frustré, mais contents d’avoir réagi. »

Quant à Denis Bouanga, s’il ne cache pas sa déception, le milieu offensif de l’ASSE se tourne vers la prochaine échéance capitale pour les Verts. « On est déçu mais pas abattu. Il n’y a pas d’inquiétude, on sait qu’on a la capacité pour répondre. Maintenant, on ira à Monaco pour gagner. »