ASSE : Les 11 Verts pour qui la fin de saison risque d’être longue

true

Stéphane RUFFIER

Claude Puel a tranché : en méforme, le Basque a laissé sa place dans les buts de l’ASSE à Jessy Moulin. Non sans conséquences, avec la volée de bois vert de son agent dans les médias. Pas sûr que c’était la bonne méthode pour inciter Puel à lui redonner sa place de n°1. Exclu du groupe jusqu’à nouvel ordre.

Sergi PALENCIA

L’Espagnol est dans le dur depuis de longs mois, avec des prestations très décevantes, et sa situation ne s’est pas arrangée au Mercato avec l’arrivée d’Yvann Maçon. Devenu n°3 au poste de latéral droit derrière Mathieu Debuchy et la recrue hivernale, l’ancien girondin n’a plus été appelé dans le groupe ces dernières semaines.

Léo LACROIX

Le Suisse a préféré aller au bout de son contrat malgré des offres, de Ludogorets (Bulgarie) et surtout de Kansas City (Etats-Unis), cet hiver. Il sait pourtant que Claude Puel ne compte pas du tout sur lui.

Mickaël NADE

Annoncé il y a quelques années déjà comme le futur Kurt Zouma, le gaucher, en fin de contrat, reste scotché à la réserve. Et il n’y a pas de raison que ça change.

Gabriel SILVA

Tantôt blessé, tantôt malade, le Brésilien ne cesse de confirmer sa grande fragilité. A gauche, il est derrière Miguel Trauco et Timothée Kolodziejczak, à l’approche de la fin de saison.

2 – Moussa Dembélé est le 1er joueur de Lyon à réaliser un doublé contre St Etienne en Ligue 1 depuis Nabil Fékir le 5 novembre 2017. Les 4 auteurs d’un doublé (ou plus) dans le derby en L1 au 21e siècle sont lyonnais (Dembélé, Fekir, Lacazette et Juninho). Suprématie. pic.twitter.com/KKvxodUvZw — OptaJean (@OptaJean) March 1, 2020

Jean-Eudes AHOLOU

A chaque fois qu’il a joué ou presque, l’ancien strasbourgeois a déçu. Après son expulsion contre le PSG (0-4), cela a encore été le cas face à l’OM (0-2) avec une perte de balle qui a coûté le second but marseillais. Derrière Madhi Camara, Yann M’Vila et Yohan Cabaye dans la hiérarchie des milieux, ses apparitions se font de plus en plus rares. Pas convoqué pour le derby.

Assane DIOUSSE

Puel a ressorti le Sénégalais du placard mais il n’a pas convaincu pour autant. Et même si personne ne s’impose vraiment dans l’entre jeu, il semble toujours aussi loin dans la hiérarchie.

Bilal BENKHEDIM

Le cas de l’ancien vainqueur de la Coupe Gambardella relève de l’énigme. Alors qu’il était bien entré dans l’équipe avec un but à Nîmes (2-1) en Coupe de la Ligue et un match correct à Strasbourg (1-2) en championnat, le talentueux n°10 est redescendu en réserve en janvier. Et ses entrées en jeu le mois dernier n’ont pas été très concluantes.

Lamine GHEZALI

12 matches de L2 et aucun but pour le jeune ailier lors de son prêt à Châteauroux, qui l’a réexpédié dans le Forez dès la mi-saison. Pas vraiment de quoi inciter Puel à lui donner sa chance, à priori… A réintégré la réserve.

Edmilson CORREIA

Buteur en Coupe de la Ligue à Nîmes (2-1), le jeune attaquant bissau-guinéen apparaît de moins en moins. A son poste, le jeune Maxence Rivera semble avoir davantage les faveurs de Puel puisqu’il était sur le banc lors des deux dernières journées de L1, contrairement à lui.

Maxence RIVERA

L’invité surprise de ce début d’année est très apprécié de Puel. Mais il n’a pas joué ces dernières semaines alors que Wahbi Khazri et Romain Hamouma étaient sur le flanc…