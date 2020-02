ASSE : les cas Ruffier et Kolodziejczak ne s’arrangent pas

true

L’ASSE regarde plus que jamais vers le bas du classement. Balayés par la tempête brestoise dimanche (2-3), les hommes de Claude Puel ne comptent plus que deux points d’avance sur la zone rouge, à 13 journées du terme de la saison. Forcément, l’inquiétude commence à poindre chez les fidèles du club stéphanois. À commencer par Robert Herbin.

« J’espère, au moins, qu’ils ont compris. Dès qu’il y a des ratés, on devient fragile mentalement. Il faut les secouer dans le bon sens du terme. Cette équipe a besoin d’être stimulée. Il ne faut surtout pas les cajoler, a assuré l’ancien coach de l’ASSE dans Le Progrès. Il y a des joueurs talentueux et d’autres moins. Cet amalgame ne fonctionne pas toujours et c’est embêtant. Il y a Reims puis le derby. Les Lyonnais ne sont pas rayonnants non plus. Il faut mettre du rythme à chaque match, démarrer avec l’envie de se faire plaisir et de gagner. Tout est dans le mental. »

Ruffier inquiète, Kolo a plus réagi qu’agi

Après la rencontre à Brest, Laurent Hess nous a comme d’habitude livré son analyse et ses notes du match. Notre spécialiste de l’ASSE a ainsi attribué les notes de 3 à Stéphane Ruffier et Timothée Kolodziejczak. L’Équipe a été un poil plus clémente avec le gardien des Verts (4). « Trois tirs cadrés, trois buts encaissés en première période. Et si la responsabilité du capitaine stéphanois n’est pas engagée sur les deux premiers, il manque son intervention sur la troisième, confirmant ses difficultés du moment », explique le quotidien sportif. Pour Kolo, le 3 a aussi sanctionné un retour manqué dans le couloir gauche de la défense : « Il a manqué à la fois de rythme et de repères. Devancé sur le deuxième but, imprécis sur plusieurs centres, il a été mieux après la tempête. »