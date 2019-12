ASSE : les choix de Puel s’affinent, un Onze se dégage à l’horizon 2020

false

A la lecture des dernières compositions d’équipe, on voit de mieux en mieux sur qui Claude Puel compte s’appuyer pour construire « son » ASSE.

Stéphane RUFFIER

Son jeu au pied ne plairait pas trop, surtout que Puel aime les équipes qui construisent de derrière. Mais à 32 ans, le Basque est sous contrat jusqu’en 2021, et il reste performant malgré un piètre début de saison avec Printant.

William SALIBA

A partir du mois de juin, le prodige sera un Gunner. Mais il devrait encore rendre de précieux service à son retour de blessure, programmé pour la reprise, en janvier. Invaincu cette saison !

Loïc PERRIN

En fin de contrat, le « capi » va probablement raccrocher les crampons au Printemps. Mais d’ici là, il devrait continuer de guider une défense verte au visage beaucoup plus juvénile depuis l’arrivée de Puel.

Wesley FOFANA

L’ancien vainqueur de la Gambardella, lancé dans le grand bain par Puel, s’est vite imposé. Buteur contre Nice (4-1), il est passé devant Moukoudi et Kolodziejczak dans la hiérarchie des défenseurs centraux, à 18 ans.

Mathieu DEBUCHY

A droite, Palencia n’a pas convaincu. L’ancien lillois devrait donc avoir les faveurs de Puel, qui semble toutefois le préférer en latéral, dans une défense à quatre, qu’en piston, où l’alternative, plus offensive, se nomme Honorat.

Mahdi CAMARA

Avec Fofana, le Martégal (21 ans) est l’autre jeune dont Puel a fait un titulaire. Buteur en Ligue Europa à Oleksandria, son volume et son agressivité plaisent, à un poste où M’Vila n’a plus son rayonnement.

Zaydou YOUSSOUF

Avant d’être suspendu contre Nice, l’ancien bordelais était le joueur le plus utilisé par Puel. Il a enchaîné les bons matches avant d’accuser le coup. Mais à 20 ans, le gaucher fait figure de nouveau taulier de l’entre jeu.

Miguel TRAUCO

A gauche, Bouanga a dépanné à l’arrivée de Puel, mais le Péruvien a marqué des points lors des deux victoires à Nantes, avec un but et une passe décisive, et contre Nice. Et comme dans le même temps, Kolo et Silva n’ont pas franchement donné satisfaction lors de leurs dernières apparitions…

Romain HAMOUMA

Son utilisation laisse un peu les observateurs sceptiques, mais l’ancien caennais est « un joueur intéressant », a dit Puel après la défaite contre Paris (0-4). Si sa fragilité l’empêche d’enchaîner, le n°21 a souvent été performant et sa qualité technique est appréciée du Castrais, qui lui avait confié le brassard de capitaine à Wolfsburg (0-1).

Charles ABI

Puel l’a dit et répété : pour lui, Khazri n’est pas un n°9. Avant de se blesser, le longiligne attaquant (19 ans) avait enchaîné les matches en affichant de belles promesses même s’il n’avait pas marqué. A son retour, il devrait retrouver une place de choix. Surtout que ni Beric ni Diony ne semblent avoir convaincu, en son absence.

Denis BOUANGA

Principale satisfaction du dernier Mercato estival avec Youssouf, l’international gabonais est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’ASSE depuis le début de la saison. Le nouveau fer de lance de l’attaque verte, c’est lui. Mais attention aux sollicitations…