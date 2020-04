ASSE : les dernières nouvelles inquiétantes sur l’état de santé de Robert Herbin

true

Robert Herbin, l’ancien entraîneur mythique de l’ASSE, a été hospitalisé ce vendredi. Les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes.

Après l’annonce de son hospitalisation par Jean-Michel Larqué sur RMC, toute la sphère ASSE s’est émue pour l’état de santé de Robert Herbin. Le Parisien, ce vendredi soir, donne plus de détails qui ne sont guère rassurants.

Selon le quotidien, Robert Herbin aurait été admis dans un « état grave » dans un hôpital de Saint-Etienne. S’il ne serait pas atteint du Covid 19, Herbin souffrirait en revanche de graves insuffisances cardiaques et pulmonaires.

Après que ses voisins se soient inquiétés de ne plus le voir depuis quelques jours, Robert Herbin, qui vivait isolé de tous depuis plusieurs années, a été retrouvé dans le plus simple appareil dans sa salle de bains, incapable de se mouvoir. Selon le Parisien, « les abus d’alcool et de tabac » aurait causé « des dégâts irréversibles ». Enfin, le site du quotidien relate que le Sphinx, à son réveil, a demandé à quitter l’hôpital immédiatement. Les médecins ont refusé sa requête.