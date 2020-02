ASSE : les dessous du retour remarqué de Ruffier

true

Stéphane Ruffier est de retour… du moins à l’entraînement. Comme déjà évoqué mercredi, le gardien de l’ASSE a fait sa réapparition à l’entraînement collectif des Verts après s’être déjà montré à l’Étrat la veille.

Hier, le Basque s’est fait plus remarquer en affichant notamment un sourire éclatant et une mine presque radieuse en allant signer des autographes après la séance du jour. Le Progrès donne de plus amples détails sur ce retour au jeu, moins d’une semaine après sa mise à l’écart par Claude Puel pour la réception du Stade de Reims (1-1).

Ruffier avec sa garde rapprochée

« Ruffier a notamment pris part à plusieurs exercices en compagnie des autres gardiens : Jessy Moulin, Stefan Bajic et Théo Vermot, explique le quotidien régional. Il n’a toutefois pas participé au petit tournoi composé de quatre équipes qui a rythmé la majeure partie de la séance collective mais a travaillé à part avec son entraîneur Fabrice Grange. » Si la présence de Ruffier face à l’OL dimanche (21h) reste incertaine, Puel pourrait apprécier de pouvoir compter sur un guerrier qui a choisi de se battre afin de regagner sa place.