ASSE : les enjeux du déplacement à Bastia-Borgo pour les Verts

4e à la mi novembre après sa victoire à Nantes (3-2), l’ASSE a terminé l’année 2019 et la phase aller du championnat de L1 à une décevante 14e place, suite à sa défaite à Strasbourg (1-2), dans une Meinau à guichets fermés, après une qualification laborieuse victoire à Nîmes (2-1) en Coupe de la Ligue quelques jours plus tôt sur le champ de patates des Costières. L’effet Claude Puel s’est estompé : après avoir pris 13 points sur 15 lors des 5 premiers matches du Castrais, l’ASSE n’en a pris que 3 lors des 5 derniers.

🛬 De retour dans le groupe, Wahbi #Khazri pose pied dans sa Corse natale. Les Verts sont à Bastia ! pic.twitter.com/fcEkdXpWxL — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 4, 2020

Bastia-Borgo est 13e de National

Une fin d’année décevante, qui met un terme à une première partie de saison très décevante, à l’image d’une campagne de Ligue Europa indigne. Pour débuter 2020, les Verts se rendent dimanche à Bastia-Borgo en 32es de finale de Coupe de France. A Furiani, ils affronteront une équipe qui est 13e de National, qui reste sur un match nul contre Laval (0-0), qui n’a remporté que trois matches de championnat et qui compte notamment dans ses rangs l’ancien stéphanois Pierrick Cros, que l’ASSE avait déjà recroisé il y a quelques années en Coupe de France lorsqu’il évoluait au Red Star. Le défenseur avait eu le malheur de marquer contre son camp.

Un programme corsé jusqu’au derby

Avec dans la foulée le ¼ de finale de Coupe de la Ligue à Paris et la réception de Nantes et de Nîmes en L1, ainsi, peut-être, que le 16e de finale de Coupe de France, le programme s’annonce chaud en janvier. Il le sera ensuite en février, un mois bien rempli avec cinq journées de L1 (Metz, Marseille, Montpellier, Brest, Reims). Ce qui mènera jusqu’au derby du 1er mars contre Lyon, au Parc OL. Restera ensuite 11 matches et un sprint final qui se terminera le 23 mai par la réception de Dijon.