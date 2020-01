ASSE (Débat) : l’ASSE doit-elle laisser filer Robert Beric cet hiver ?

true

Oui

« Personnellement, même si j’apprécie le bonhomme, je laisserais filer Robert Beric sur le mois de janvier. De Jean-Louis Gasset à Claude Puel en passant par Ghislain Printant, le Slovène n’a plus été mis dans de bonnes conditions dans le Forez depuis longtemps. Aucun des coachs précédemment cité n’a validé le profil « à l’ancienne » du buteur stéphanois et chouchou de Roland Romeyer. Claude Puel est même allé jusqu’à lui préférer Loïs Diony, lancer un jeune ou replacer Romain Hamouma en pointe. Cela situe le niveau d’estime dont il fait aujourd’hui l’objet…

Je pense qu’à un moment donné, rien ne sert de s’acharner. On voit aussi que Beric a perdu pas mal de la confiance qui faisait sa force. Sur les cinq derniers mois, en 18 apparitions (mais seulement 777 minutes jouées), il n’a marqué qu’une fois… De la tête lors du derby face à l’OL. Généralement, cela offre une immunité auprès des supporters. Pas auprès des implacables statistiques qui justifient sa mise en retrait dans la hiérarchie offensive.

C’est le bon timing, pour les deux parties

Robert Beric est lié aux Verts jusqu’en juin 2022 et il dispose d’un confortable salaire. Je pense que le moment est venu d’ouvrir la porte en grand, sans se montrer trop gourmand sur l’indemnité de transfert à réclamer. Pour le romantique Beric, amoureux du Chaudron et de ses supporters, il est aussi temps de tenter sa chance dans un autre championnat, dans un autre contexte où son profil sera plus adapté. Cela permettrait non seulement de faire quelques économies mais également de libérer une place pour un autre buteur, peut-être plus travailleur pour l’équipe, surtout plus en accord avec les souhaits de Claude Puel. »

Alexandre CORBOZ

💥 Avec plus de 2 200 votes, la tête victorieuse de Robert #Beric dans le #Derby est élu but de la mi-saison 😍 pic.twitter.com/ibDmLLx6A6 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 29, 2019

Elle pourrait le regretter

« Personnellement, je déplore le temps de jeu de Robert Beric et cela ne date pas d’hier. J’avais du mal à comprendre son utilisation avec Garcia, avec Gasset et avec Printant. Et ses affaires ne se sont pas arrangées depuis l’arrivée de Puel, même s’il avait offert au Castrais des débuts rêvés en marquant à la 90e minute du derby.

Ces deux dernières saisons, il a marqué à partir de janvier…

On parle d’un joueur qui est le meilleur buteur de l’ASSE sur ces deux dernières années civiles. Pourtant, le Slovène avait très peu joué lors du premier semestre 2018, avec Gasset. Prêté à Anderlecht, il avait été l’un des hommes forts de la remontée de l’ASSE en 2017-18, et ses buts ont pesé la saison passée dans la course à l’Europe. Je ferai encore remarquer que lors de ses deux dernières titularisations, l’ASSE l’a à chaque fois emporté, contre Nice (4-1) et à Nîmes (2-1), ses deux seules victoires lors de la dernière série de 9 matches. Mais là où la donne change, cet hiver, c’est que le n°27 est lassé de sa situation et qu’il verrait d’un bon œil un changement d’air. A partir de là, si le club s’y retrouve financièrement… »

Laurent HESS