ASSE : les mauvais comptes de Yohan Cabaye

Depuis son arrivée à l’ASSE l’été dernier, Yohan Cabaye n’a jamais été joué que depuis début janvier. Après une première partie de saison perturbée par des soucis physiques, le milieu de terrain enchaîne les titularisations. Il était encore dans le onze de Claude Puel dimanche à Metz (1-3) et mercredi dans le Forez face à l’OM (0-2) aux côtés de Yann M’Vila.

Puel l’a dit : il considère le natif de Tourcoing comme un cadre exemplaire, à l’instar de Mathieu Debuchy, son grand ami, avec qui il cohabite depuis qu’il a rejoint le Forez, et Wahbi Khazri. Mais à 34 ans, Cabaye reste loin de son meilleur niveau. Et les résultats de l’équipe, quand il est sur le terrain, sont rarement bons. Cabaye a disputé 16 matches cette saison dont 10 comme titulaire.

Et sur ces 10 matches, l’ASSE n’en a remporté que 3, contre le Paris FC (3-2), contre Nîmes (2-1), et à Nîmes (1-0), à l’automne, pour la « der » de Ghislain Printant en L1, un match où Cabaye avait été remplacé à la mi-temps par Zaydou Youssouf. En 10 titularisations, Cabaye a connu 1 nul et 6 défaites. Et sur ces 10 matches, l’ASSE a encaissé 22 buts.