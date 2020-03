ASSE : les mauvais résultats de Puel lui reviennent en pleine tête

true

BeIN rappelle que les statistiques de Claude Puel depuis son arrivée à l’ASSE début octobre 2019 sont aussi mauvaises que celles de son prédécesseur.

Certes, il y a la finale de la Coupe de France. Un événement qui a ravi les supporters de l’AS Saint-Etienne, tout à leur joie de monter au Stade de France. Mais quand on sait qu’en face, il y aura le QSG, son dopage financier, ses stars qui ne brillent jamais tant que les grands matches et qui ont passé onze buts en deux matches aux Verts cette saison, on peut craindre le pire…

Mais sorti de cette parenthèse enchantée, les résultats stéphanois en championnat sont vraiment catastrophiques. A tel point qu’à dix journées de la fin, les Verts ne sont pas encore assurés de leur maintien. Appelé en catastrophe au chevet du club le 4 octobre 2019, Claude Puel n’a pas réussi à redresser la barre, c’est le moins que l’on puisse dire. BeIN a d’ailleurs rappelé hier que ses statistiques étaient aussi mauvaises que celles de Ghislain Printant, qu’il a remplacé…

« Claude Puel a dirigé 20 matches en L1 contre 8 pour Ghislain Printant, avec une moyenne de points quasi similaire (1,1 vs 1). Offensivement, Printant faisait légèrement mieux : 1,14 buts par match (contre 1,1); 9,2 tirs par match contre 8,4; 50% de possession contre 47%. Défensivement, c’est du pareil au même avec 1,6 buts pris par match. Mais il y avait plus de tirs subis par match sous Printant (13,6) que sous Puel (10,9). »