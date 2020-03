ASSE : les notes des Verts face au Stade Rennais

true

MOULIN : 5. N’a pas eu grand chose à faire, hormis d’aller chercher le ballon au fond de ses filets sur le but rennais, inscrit sur pénalty. Une ou deux hésitations sur sorties aériennes mais un impact positif sur son équipe.

Debuchy : 6. A éprouvé des difficultés face à la vitesse des attaquants du SRFC. A toutefois couvert son couloir et n’a eu de cesse d’apporter une solution devant. Pas toujours bien placé, mais irréprochable. Il a failli marquer sur la fin.

Kolo : 7,5. LA surprise de la soirée. Le latéral gauche, en marge de son joli but de la tête, a accompli un match très sérieux, impeccable dans son repli défensif et jamais à court de propositions devant. Des semaines, voire des mois, que l’on avait pas vu Kolo à ce niveau! Comme quoi Puel a peut-être eu raison d’insister pour le faire évoluer à gauche…

Saliba : 8. Certes, c’est lui qui concède le pénalty pour une faute sur Raphinha. Mais comment ne pas, une fois encore, évoquer les qualités monstrueuses de ce défenseur qui va tant manquer à l’ASSE une fois parti à Arsenal? Toujours bien placé, jamais pris de vitesse, propre dans ses relances, à l’origine des deux buts stéphanois, Saliba a mangé Niang et fourni une grosse prestation.

Fofana : 8. Lui-aussi incarne l’avenir. Et espérons que le club du Forez parvienne à garder Wesley Fofana la saison prochaine. Un match au presque parfait, toujours en couverture de Saliba, jamais pris au dépourvu.

👋 Hé @StadeFrance, la marée Verte est de retour ! 😉 pic.twitter.com/yDKLvD2The — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 6, 2020

Camara : 7. Il a encore un peu de déchet dans son jeu. Et notamment sur le plan offensif. Mais comment ne pas saluer sa combativité, son abnégation et le nombre de ballons grattés tout au long de la demie-finale ? Un travail de sape énorme. Il s’impose dans cette équipe.

M’Vila : 6,5. On a (presque) retrouvé le M’Vila de la saison passée l’espace de 90 minutes. Un peu moins précis dans ses transmissions, mais combattif comme rarement. Le milieu de terrain stéphanois n’a pas été avare d’efforts. Remplacé par Boudebouz, venu délivrer tout un peuple.

Cabaye : 6. A toujours un peu de mal à enchainer les efforts. Mais Cabaye est propre dans son jeu de passes, moins dans le repli et les ballons récupérés. Est sorti sur blessure. Remplacé par Diousse, emprunté balle au pied.

Bouanga : 6. A trop joué sa carte personnelle. En voulant forcer le destin avec des frappes non cadrées et de mauvais choix. Rien à dire sur l’investissement. Il s’est effacé sur le but de Boudebouz.

Diony. 6. La note est pour son abnégation. Parfaite. En revanche, Diony manque de confiance et ça se voit dans ses quelques tentatives. Mériterait de marquer pour retrouver cette confiance disparue. Remplacé par Abi, trop tendre pour être le héros de la soirée, contré par un défenseur rennais (87e).

Honorat : 7. Infatigable dans son couloir. A multiplié les courses et, plutôt rare, a loupé quelques centres.

Benjamin DANET, à Geoffroy-Guichard