ASSE – Stade Rennais (2-1) : les 3 héros verts inattendus d’une qualification historique

true

Le 25 avril, le peuple vert retournera au Stade de France, sept ans après la victoire en Coupe de la Ligue. Ce sera pour y défier le PSG et vu les résultats cette saison face à la danseuse des Qataris (0-4 en L1, 1-6 en CdL), l’issue de la finale ne fait pas beaucoup de doutes, surtout que les Parisiens auront soif de revanche après leur revers l’an dernier contre Rennes. Mais on aura le temps de s’inquiéter dans un mois et demi. Pour le moment, c’est la fête, avec trois héros inattendus.

Ryad Boudebouz

Treize minutes sur le terrain, un but. Ryad Boudebouz a fait preuve d’une efficacité qu’on ne lui connaissait pas depuis son arrivée à Saint-Etienne. Sa célébration, avec les mains collées sur les oreilles comme pour ne plus entendre les critiques, dit tout de la saison qu’il est en train de vivre. Une saison marquée par les critiques constantes des supporters, qui ne retrouvent pas le joueur si brillant qu’il était à Sochaux ou Montpellier. Claude Puel lui a longtemps maintenu sa confiance avant de se rendre à l’évidence et de l’envoyer sur le banc. Malgré toutes ces péripéties, Boudebouz n’a pas lâché et il en est récompensé ce soir.

Timothée Kolodziejczak

Après la qualification pour les 8es de finale sur la pelouse du Paris FC (3-2) fin janvier, Claude Puel avait méchamment allumé Timothée Kolodziejczak. En cause, la mentalité du défenseur, qui refusait visiblement de jouer à gauche. Le ton est monté entre les deux hommes par médias interposés, l’ancien Niçois a tâté de la tribune et du banc. Et puis, quand la colère s’est apaisée, il a fait son retour dans le onze de départ. Et ce soir, c’est lui qui a égalisé de la tête à la 43e. Un but en forme de rédemption, comme pour Boudebouz.

Jessy Moulin

Comment ne pas évoquer l’éternelle doublure dans le triomphe de ce soir ? Celui qui était surnommé Looping il y a quelques années pour sa propension à faire le fou dans le vestiaire a magnifiquement pris la suite de Stéphane Ruffier depuis que Claude Puel a écarté ce dernier. Ce soir, il a certes cédé sur le pénalty de Mbaye Niang (33e) mais pour le reste, il a fait bonne garde. Le 25 avril, il retrouvera ses bourreaux parisiens, qui lui en avaient collé six en Coupe de la Ligue. A son retour à Saint-Etienne, Moulin avait eu droit à un joli message de ses enfants sur la porte de son domicile pour le réconforter. Tout un peuple espère que dans un mois et demi, il aura droit à un mot pour le féliciter d’avoir ramené la Coupe dans le Forez après 43 ans d’attente !