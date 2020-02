ASSE : les origines de l’hécatombe des Verts enfin identifiées !

true

L’ASSE traverse une saison très compliquée. Malgré l’arrivée de Claude Puel en remplacement de Ghislain Printant, les Verts n’arrivent pas à redresser la barre sur le long terme. Le derby contre l’OL dimanche en clôture de la 27e journée apportera une nouvelle réponse à la capacité de réaction de l’équipe stéphanoise.

Claude #Puel 🎙: « Les joueurs qui viennent de reprendre ne seront pas disponibles pour ce week-end. Pas de Stéphane Ruffier non plus. On récupère Fofana qui revient de blessure. » #OLASSE pic.twitter.com/9GO0G8c06b — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) February 28, 2020

En attendant, Puel n’est pas du genre à se lamenter sur son sort et esquive régulièrement le thème pourtant récurrent des blessés. Quand ce n’est pas Kevin Monnet-Paquet qui se fait opérer, c’est Wahbi Khazri qui subit une intervention chirurgicale de la main droite…

Le stress dû aux mauvais résultats n’arrange rien

Si les terrains de l’ASSE ont été incriminés dans un premier temps, l’origine principale de l’état chancelant des Verts se situerait lors de la tournée américaine d’avant-saison, sous la chaleur suffocante de Washington. « Bordeaux, Marseille et Montpellier en étaient aussi. Mais seul l’ASSE se trouvait engagée en Ligue Europa, rappelle L’Équipe. Mal préparés, les Verts ont avalé les matches d’entrée, et ils ont fini par se blesser. Saint-Étienne continue à subir ce cercle vicieux, aujourd’hui. » Les nouvelles méthodes d’entraînement et le stress dû aux mauvais résultats n’arrangeraient rien à la situation.