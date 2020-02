ASSE : les partenaires du club commencent à paniquer

true

Les mauvais résultats en série de l’AS Saint-Etienne ont provoqué un climat délétère à l’intérieur du club, et pas seulement dans le vestiaire, où Claude Puel, doux euphémisme, ne fait pas l’unanimité.

Selon RMC, les partenaires des Verts s’interrogent sérieusement en voyant le club glisser doucement vers la zone rouge, alors que les deux présidents restent muets.

« »L’ambiance est catastrophique dans le vestiaire mais aussi dans le club. On a rarement vécu ça, c’est terrible », glisse un proche du club. Les deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne sont pas exprimés depuis très longtemps. Plusieurs partenaires et sponsors s’inquiètent d’ailleurs de la situation et ont pris des renseignements auprès du club. L’ASSE, qui avait budgété une 8e place en Ligue 1, est aujourd’hui dans une situation extrêmement inquiétante. »

Et c’est loin d’être fini car les cinq prochains matches vont proposer des adversaires redoutables aux Stéphanois : Lyon, euphorique après sa victoire sur la Juve, au Groupama Stadium, Rennes à domicile en Coupe de France, les Girondins dans le Chaudron, Monaco à Louis-II et Strasbourg à domicile. Attention, danger !