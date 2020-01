ASSE : les premiers mots enthousiastes de Robert Beric à Chicago

true

Faute d’avoir pu convaincre Claude Puel qu’il avait sa place comme un cadre de l’ASSE, Robert Beric est allé chercher un nouveau challenge pour se relancer. Ces derniers jours, il s’est officiellement engagé avec le Chicago Fire.

Et l’attaquant slovène débarque dans son nouveau club avec beaucoup d’enthousiasme. C’est en tout cas ce que Beric a confié au site du club après l’officialisation de son départ. « Je suis très heureux d’être à Chicago et j’espère que ce sera une nouvelle aventure formidable. J’ai hâte de travailler avec mes nouveaux coéquipiers et de commencer la nouvelle saison »

A voir désormais si Beric saura se faire une place dans le cœur des supporters américains aussi forte que chez les Verts…