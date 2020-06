ASSE : les supporters se prononcent sur Jessy Moulin en n°1

true

Claude Puel a décidé que Jessy Moulin serait le numéro un la saison prochaine, dans les cages de l’ASSE. Un choix que commentent les supporters stéphanois.

Matthias, Saint-Étienne

»C’est une bonne décision. Jessy Moulin est au club depuis des années et il est aimé par tous les supporters. Il a déjà démontré lors de ses titularisations qu’il était apte à être le numéro un la saison prochaine. De nombreux stéphanois n’ont pas apprécié le visage affiché par Stéphane Ruffier, ses attitudes sur le terrain, les déclarations de son agent. Même s’il nous a été d’une grande aide depuis son arrivée, son comportement a montré qu’il ne pensait qu’à lui. Il n’a pas l’esprit vert donc pour moi il n’a plus rien à faire à »Sainté » ! »

Pascal, Chomérac (07)

»J’adore Moulin mais je pense qu’il a vraiment l’étiquette d’un gardien numéro deux, qui doit gérer l’ambiance d’un vestiaire et recadrer certains joueurs quand il le faut. Il a d’ailleurs été le remplaçant de Jérémie Janot puis de Stéphane Ruffier. Et s’il est resté autant d’années dans ce rôle, c’est que ça lui convenait. Après, c’est vrai qu’il a souvent répondu présent lorsqu’il le fallait mais je pense que Ruffier peut encore redevenir titulaire, même s il faudra qu’il parle avec Puel afin de crever l’abcès une bonne fois pour toutes. »

Thomas, Valence (26)

»Selon moi, ce n’est pas une bonne décision. Moulin est un bon gardien mais sur le plan sportif il n’y a pas photo, Ruffier est largement au-dessus. C’est vrai qu’il a été moins bon cette saison, c’est même la pire saison pour lui sur le plan statistiques mais j’ai envie de dire que c’est à l’image de l’équipe… Il faut que Puel lui laisse une seconde chance, malgré ce qu’il s’est passé dans les médias avec son agent. Je suis persuadé qu’il peut retrouver son niveau des saisons précédentes. »

Me manque aussi le copain 😘😘 https://t.co/QdyLTn1LeD — Moulin Jessy (@l00ping) April 22, 2020

Jean-Paul, Unieux

»C’est difficile à dire car on n’a pas tellement vu jouer Moulin. Mais il a quand même été très bon le peu de fois qu’il a été titulaire. Je pens qu’il peut faire une saison entière… Concernant Ruffier, je ne pense pas qu’on le reverra jouer sous le maillot vert. Je serais très surpris de le voir sur le banc et d’accepter un rôle de remplaçant. J’espère qu’il partira. C’est le meilleur choix qu’il puisse faire, pour lui comme pour l’ASSE. »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban (07)

»Je considère que Claude Puel a pris une bonne décision en désignant Jessy Moulin comme le titulaire pour la saison à venir. Moulin a toujours donné satisfaction lorsqu’il a eu la possibilité de jouer, notamment lors de cette saison face à Nîmes et Lyon où il a confirmé qu’il avait le niveau pour évoluer en Ligue 1. Je pense qu’il a les qualités pour lever les doutes sur sa capacité à être performant sur une saison. L’ASSE est son club de cœur, il va être gonflé à bloc ! »

Yannick, Grézieux-le-Fromental

»Moulin a tout à fait sa place en tant que numéro un. Il le mérite. À chaque fois qu’on a fait appel à lui, il n’a jamais déçu ! Il a une très bonne mentalité. En ce qui concerne le cas Ruffier, je suis déçu que son histoire à l’ASSE se finisse de la sorte,car il a fait de grandes choses depuis son arrivée. Mais le divorce est consommé avec Claude Puel, je ne pense pas qu’il reportera plus le maillot vert. »

Axel, Biozat (03)

»C’est une bonne décision. Financièrement, le club ne pourrait sûrement pas recruter un nouveau gardien et Moulin n’a jamais démérité. Il est aimé par tout le monde et a toujours répondu présent quand on l’a sollicité. Il a même été décisif. J’estime qu’il a les épaules pour tenir le rôle de titulaire, avec Bajic en doublure, qui représente l’avenir. Quant à Ruffier, c’est fini pour lui. Cette situation est triste car c’est un gardien emblématique du club, mais il paye sa mauvaise saison et les déclarations fracassantes de son agent. »

Samuel, Vichy (03)

»Selon moi, c’est une bonne décision. Moulin a sans aucun doute le niveau et il prouvera à Claude Puel qu’il a fait le bon choix. C’est un joueur qui a l’amour du club et qui est un leader. Il boostera mieux les jeunes que Ruffier. »