ASSE : les supporters se prononcent sur « l’affaire Ruffier »

true

Alain, de Saint-Etienne

« D’un côté, l’agent défend son poulain, c’est un peu normal. Mais je trouve qu’il y a eu une décision prise par l’entraîneur et c’est donc à Ruffier de respecter ce choix sportif. Malgré tout, notre Stéphane Ruffier reste indispensable… Il a eu un très bon niveau durant pas mal d’années à l’ASSE. C’est vrai qu’il est moins performant cette saison, mais il y a toujours des hauts et des bas. Je souhaite tout de même le revoir dans les buts stéphanois. S’il revient au top, on lui pardonnera ses écarts. »

Dimitri, de Corte

« Cette sortie médiatique était disproportionnée. Elle n’était pas la bienvenue par rapport à la situation du club. Ces déclarations sont bien sûr préjudiciables pour le gardien stéphanois, car Puel sait très bien qu’elles ont été faites en accord avec Ruffier. Je ne pense pas qu’il rejouera d’ici la fin de saison. Malgré tout ce qu’il a fait pour le club, ça ne me dérangerait pas de ne plus le revoir jouer à Sainté. Je préfère voir jouer un Moulin qui donne tout qu’un Ruffier plus trop concerné par la situation. Selon moi, c’est sa dernière saison car Puel sera sûrement là la saison prochaine. »

Thierry, de Saint-Julien-en-Saint-Alban

« Les déclarations de l’agent de Ruffier sont inadmissibles et elles ont d’ailleurs été fermement condamnées par le club. Un joueur ne peut être au-dessus de l’institution ! Ruffier ne fait pas exception à la règle. Je pense que le divorce est consommé entre le joueur et le coach. Et je serais étonné de voir Claude Puel faire marche arrière. Avec lui, lorsque le ressort est cassé, il ne peut plus être rafistolé. Il y a eu une exception avec Kolodziejczak mais là non, je pense que c’est fini. Son comportement est inadmissible. C’est un garçon individualiste même dans une période où le club a besoin de se serrer les coudes. »

🏟️💚 Le jeudi comme le dimanche, toujours là pour nous. #AllezLesVerts pic.twitter.com/9xQcdMoXjR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 8, 2020

Jean-Pascal, de Saint-Étienne

»On n’avait pas besoin de cette histoire ! Faire des déclarations comme celles-ci, c’est grave. Pour l’instant, Ruffier n’est pas bien. C’est vrai que ça fait quelques matches qu’il n’était pas au top et Puel a décidé de l’écarter pour un match… Je pensais qu’il allait revenir plus fort. Il aurait dû bien évidemment accepter d’être sur le banc face à Reims. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur professionnel et selon moi, il n’a pas eu un comportement digne d’un pro. J’espère néanmoins que la situation va s’arranger et que Ruffier reviendra dans les cages… Mais vu comme c’est parti, ça m’étonnerait fortement. »

Alexandre, de Saint-Laurent-du-Pape

» C’est inadmissible ces déclarations ! L’agent de Ruffier n’aurait jamais dû parler dans les médias. Maintenant, ça m’étonnerait de le revoir cette saison. Je vais même aller plus loin, je dirais que c’était la fin de l’aventure stéphanoise pour lui. Aujourd’hui, je ne suis pas inquiet, je pense que Jessy Moulin a les épaules pour rester numéro 1, du moins pour la fin de saison et nous aider à rester en Ligue 1. »

💬 « On est contents d’être revenus au score »@l00ping n’oublie pas que les Verts ont été menés puis réduits à dix contre Bordeaux 👇 pic.twitter.com/cLk3zgQOnO — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 8, 2020

Jordan, de Saint-Étienne

» Les déclarations de Patrick Glanz sont pour moi une honte. Il n’avait pas à dire tout ça dans les médias. Ça aurait dû se régler en interne. Stéphane Ruffier est un très bon gardien mais il ne faut pas oublier qu’il n’est pas le seul à l’ASSE. J’ai trouvé que c’était un manque de respect envers Jessy Moulin. Je veux tout de même le revoir jouer, car même s’il réalise sa plus mauvaise saison sur le plan statistique, il ne faut pas oublier toutes les années où il a nous sauvés. Malheureusement je ne sais pas si cela va être possible, car Puel n’a pas l’air décidé à changer d’avis pour le moment. Une chose est sûre : Moulin est un excellent gardien et s’il est amené à être le titulaire jusqu’à la fin de saison, il sera performant. Malgré la mauvaise passe que traverse le club, j’espère que Ruff’ restera la saison prochaine dans la maison verte… »

Jérémy, de Beauchastel

» Je trouve ces déclarations inutiles, il faut savoir mesurer ses propos. Si Ruffier doit rejouer ? Je suis assez partagé. Mais Moulin est un très bon gardien et il a fait toute sa carrière chez nous. Même s’il n’a pas beaucoup joué, il a toujours fait preuve d’un très grand professionalisme, il mérite donc son temps de jeu actuel. Ruffier n’était pas en très grande forme. Si Moulin reste performant, ça va être plus compliqué que prévu pour lui de retrouver sa place de numéro 1. »

Pierre, Roche-la-Molière

» Bien entendu, ces déclarations sont condamnables. Son agent n’avait pas à faire cette tournée médiatique. Concernant Ruffier, il réalise sa moins bonne saison depuis qu’il est à l’ASSE. Mais je pense que c’est à l’image de l’équipe : un gardien sans défense ne peut pas être si performant que ça. Selon moi, comme le dialogue est rompu entre Puel et son gardien, ça ne collera pas entre les deux et un départ serait peut-être plus adapté. »