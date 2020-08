ASSE : les supporters verts se prononcent sur la retraite de Loïc Perrin

true

A travers un micro-trottoir, les supporters de l’ASSE rendent hommage à Loïc Perrin, qui a officialisé sa retraite, à l’aube de ses 35 ans, qu’il fêtera ce vendredi.

Cathy, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

»Loïc Perrin est et restera une légende à »Sainté ». C’est très rare de voir un joueur rester dans un seul et unique club durant toute sa carrière… Il a été pour moi exemplaire dans son rôle de capitaine et je lui souhaite une belle après-carrière au sein de son club de cœur. »

Christophe, Montpellier :

‘Je retiendrai l’image d’un très grand joueur, avec la mentalité stéphanoise ! C’est l’une de nos légendes, peut-être même LA légende de l’ASSE, à l’image d’un Totti par exemple à l’AS Roma. Je pense qu’il faut retirer le numéro 24 du club. C’est l’honneur suprême pour un footballeur et il le mérite bien ! »

Celia, Chambon-Feugerolles :

»On a eu énormément de chance d’avoir un joueur comme Perrin durant toutes ces années. Il a été fidèle au club comme très peu de joueurs le sont. Peu importe les difficultés qu’il a rencontrées, notamment ses blessures qui sont tombées au mauvais moment, il a toujours répondu présent. Il mouillait le maillot et montrait les valeurs de notre club. Il était apprécié par les supporters et ses coéquipiers. C’était un capitaine emblématique. Il a fait honneur au maillot vert. On n’oubliera jamais tout ce qu’il a fait pour le club. »

Jean-Loup, Ploërmel :

»Loïc est un grand homme sur et en dehors du terrain. C’était un très bon joueur ! Il incarne exactement la mentalité verte. Il a toujours été très accessible à L’Étrat, il m’a même offert son maillot. C’est à lui et Janot que je dois mon surnom de Loulou le Breton vert… »

Pascal, Chomérac :

»C’est un super joueur qui raccroche les crampons et ça va faire bizarre de ne plus le voir au sein de l’équipe. Je suis tout de même triste qu’il finisse sur cette mauvaise note. Une chose est sûre : son intention n’était pas de faire mal à Mbappe. J’espère le revoir très vite au club, mais cette fois-ci dans un autre rôle. Pourquoi pas président dans un futur proche ? »

Audrey, Sennecey-le-Grand :

»Perrin a incarné les valeurs des Verts tout au long de sa carrière. Un joueur exemplaire sur le terrain, et qui prenait le temps pour discuter avec les supporters. Je retiens surtout qu’il n’a fait qu’un seul club dans sa carrière. Il mérite une statue pour tout ce qu’il a fait au club en tant que joueur… Et on espère tous que son histoire avec l’ASSE n’est pas finie. »

Jérémy, Beauchastel :

» Rester 23 ans et faire l’intégralité de sa carrière à l’ASSE : Perrin, c’est une légende ! Quand on parle de l’ASSE, on pense à lui. Il faudrait même retirer son numéro pour lui montrer tout le respect qu’on lui doit. »