ASSE : Les Tops de l’année 2019

true

Commencée par une qualification en Ligue Europa sous l’ère Jean-Louis Gasset, l’année 2019 s’est mal terminée pour l’ASSE. Voici nos Tops.

Jean-Louis Gasset

Alors qu’il avait repris l’équipe à la 17e place de la L1 en janvier 2018, le Montpelliérain avait échoué de peu dans la course à l’Europe en 2017-18. Mais en 2018-19, il y est parvenu, grâce à un sprint final remarquable. Chapeau !

Rémy Cabella

Après six premiers mois décevants, RC7 s’est réveillé et il a fini la saison 2018-19 en boulet de canon. Décisif dans la course à l’Europe, il a notamment été décisif à Amiens (2-2) et à Monaco (3-2).

William Saliba

L’autre grand bonhomme du sprint final, la saison passée, ça a été lui. En profitant de la blessure de Neven Subotic, le jeune défenseur a pu enchaîner les matches et taper dans l’oeil d’Arsenal et Tottenham. Pour 29 M€, plus gros transfert de l’histoire de l’ASSE, ce sont finalement les Gunners qui l’ont acheté. Ils récupèreront le joueur à l’issue de la saison.

La victoire en Gambardella

21 ans après Gérard Fernandez, Razik Nedder a réussi à offrir une nouvelle Coupe Gambardella à l’ASSE, victorieuse de Toulouse (2-0) en finale au Stade de France grâce à deux buts de Bilal Benkhedim et Charles Abi, symboles de cette belle génération avec William Saliba et Wesley Fofana.

Denis Bouanga

Depuis le temps que les Verts le pistaient… L’international gabonais est enfin devenu stéphanois l’été dernier et à la mi-saison, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur du club. A 25 ans, l’atout offensif n°1 de l’ASSE, c’est lui.

ASSE-Lyon (1-0)

Un coup de tête de Robert Beric, à la réception d’un centre de Ryad Boudebouz, et l’ASSE a remporté le derby pour la première de Claude Puel, à la 90e minute, dans un Chaudron en fusion. Mémorable.

Les débuts de Puel

Il aura fallu attendre le 10e match de Puel pour que l’ASSE s’incline, à Rennes (1-2). Des débuts exceptionnels, qui ont permis à l’équipe de passer de la 20e à la 4e place de la L1 en deux mois.

Zaydou Youssouf

Le seul joueur à avoir disputé dans leur intégralité les neuf premiers matches de l’ère Puel, c’est lui. Et l’ancien bordelais a été tellement convaincant qu’il n’a pas séduit que le Castrais mais aussi Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs. Avant de baisser le pied en novembre et décembre, sans doute émoussé.

Wesley Fofana

Parmi les rares satisfactions de la première partie de saison, le jeune défenseur s’est imposé comme un titulaire depuis l’arrivée de Puel. Buteur contre Nice (4-1), il a enchaîné les bonnes prestations. Une vraie révélation.

ASSE-Nice (4-1)

Les occasions de s’enflammer ont été rares à Geoffroy-Guichard depuis le début de la saison 2019-20. Mais contre Nice, pour leur dernier succès de l’année, les Verts ont régalé, avec le quatuor Honorat-Beric-Hamouma-Bouanga aux avant-postes. Un festival offensif.