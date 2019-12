ASSE – Mercato : Ole Selnaes pourrait vite rebondir en Premier League

true

Pour l’ancien milieu des Verts Ole Selnaes, dont le départ de l’ASSE avait fait beaucoup parler, l’aventure chinoise pourrait tourner court.

Il y a un peu moins d’un an, Ole Selnaes prenait tout le monde de court à l’ASSE en annonçant son intention de quitter le club pour rejoindre la Chine. Un départ douloureux qui privait à ce moment-là Jean-Louis Gasset d’une pièce maîtresse.

Quelques mois plus tard, son aventure à Shenzen, tout comme celle de Cheick Mbengue, tourne au fiasco. Son club vient d’être relégué en deuxième division et s’il veut trouver un nouveau club en Chine, ce sera en voyant son salaire baisser de manière drastique. La fédération chinoise a en effet imposé un salary cap à 200 000 euros mensuels pour ses joueurs, quand Selnaes touche 70 000 euros de plus par mois.

Selnaes, qui ne devrait pas rester en deuxième division chinoise, pourrait donc trouver son salut par un nouvel exil. Selon En Vert et Contre Tous, le milieu norvégien aurait des « contacts sérieux » pour rebondir en Premier League. De quoi se relancer sportivement après un choix économique il y a bientôt un an ?