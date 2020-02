ASSE : les Tops-Flops de janvier chez les Verts

true

TOPS

Le parcours en Coupe de France

Débuté à Bastia-Borgo, 19e de National, puis au Paris FC, 19e de L2, le parcours de l’ASSE en Coupe de France a vraiment pris forme avec la victoire à Monaco (1-0). Le but de Denis Bouanga a hissé les Verts en ¼ de finale où ils affronteront le Petit Poucet, Epinal, à Nancy, la semaine prochaine. De quoi rêver du dernier carré, voire plus.

Le retour des blessés

L’ASSE avait fini l’année 2019 avec un effectif très amoindri. En janvier, elle a réintégré ses blessés petit à petit. Denis Bouanga a signé un retour gagnant à Monaco où Romain Hamouma, Yann M’Vila et William Saliba ont eux aussi vécu leur première titularisation de cette seconde partie de saison. Et Yohan Cabaye a enfin pu enchaîner les matches.

ASSE-Nîmes (2-1)… pendant 30 minutes !

Contre Nîmes, les Verts ont mis fin à une vilaine série de quatre défaites consécutives en L1. Ils le doivent avant tout à leur belle entâme de match avec un doublé de Wahbi Khazri dans la première demi-heure, sur une ouverture de Miguel Trauco et un penalty obtenu par Arnaud Nordin.

Wahbi Khazri

Décevant lors de la première partie de saison, le Tunisien a débuté 2020 de belle manière, en étant décisif en Coupe de France à Bastia-Borgo et au Paris FC, avant de signer un doublé contre Nîmes. Un Khazri requinqué, qui a enfin pu se reposer en décembre avec sa fracture de la main, et dont Puel a souligné l’état d’esprit.

📹 Première journée en Vert, premières impressions pour Yvann #Maçon ! 👇 pic.twitter.com/cDMsFzhlJ0 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 31, 2020

FLOPS

La déculottée à Paris (1-6) en Coupe de la Ligue

Le parcours de l’ASSE en Coupe de la Ligue s’est brutalement arrêté en 1/4 de finale avec une lourde deéfaite à Paris. Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria, les « 4 Fantastiques », se sont bien amusés, face à des Verts très amoindris et réduits à dix à 1-0 suite à l’expulsion de Wesley Fofana. Une soirée cauchemardesque, en particulier pour le pauvre Jessy Moulin, dernier rempart d’une défense aux abois.

ASSE – Nantes (0-2)

C’est dans un Chaudron à huis clos total après le feu d’artifices contre le PSG (0-4) que les Verts ont débuté l’année en L1, par une défaite, contre Nantes. Un revers d’une tristesse absolue.

Le clash Puel/Kolo

Après la victoire en Coupe de France à Charléty contre le Paris FC, Claude Puel a surpris tout son monde en taclant Timothée Kolodziejczak. Montré du doigt pour son état d’esprit et sa piètre forme, le défenseur a répondu dans L’Equipe, déplorant notamment un manque de communication du Castrais. Un clash qui interpelle d’autant plus que l’option d’achat du joueur, prêté par les Tigres, est automatique, et qu’elle s’élève à 5 M€.