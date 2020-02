FC Metz – ASSE (3-1) : Claude Puel n’échappe plus aux critiques

true

C’est une gifle qu’a reçue l’ASSE dans la journée sur le terrain du FC Metz (1-3). Car les Stéphanois, qui restaient sur deux succès consécutifs contre Nîmes et Monaco (en Coupe de France), avaient l’ambition de s’imposer face aux Grenats et opérer une remontée au classement.

Lors du Canal Football Club, alors que les consultants de l’émission donnaient leurs différents points de vue, Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, n’a pas échappé aux critiques. Notamment celles de Pierre Ménès.

« Qu’on ne nous parle pas de plans de jeu avec Claude Puel. Et pour cause, il n’y en a pas ! Il y a eu des blessés dans l’équipe, OK. Mais je suis désolé, ça fait beaucoup de tâtonnements à Sainté. On est tout de même très, très cléments avec Puel. Depuis des semaines, le contenu est nul et les joueurs n’ont pas un super comportement. Je trouve que c’est inquiétant. »

Avant qu’Alain Roche ponctue le propos : « Oui, il faut que les joueurs se révoltent. On peut tout mettre sur l’entraîneur, mais bon, quand on voit les erreurs défensives… »