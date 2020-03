ASSE : les Tops-Flops du mois de février

true

LES TOPS

La qualification en ½ finale de Coupe de France

C’est bien la seule satisfaction enregistrée en février : l’ASSE s’est hissée dans le dernier carré de la Coupe de France. Mais la manière a laissé à désirer contre les amateurs d’Epinal (2-1), qui ont poussé les Verts dans leurs derniers retranchements à Nancy. Heureusement, les buts de Denis Bouanga et Mahdi Camara ont suffi.

Le but de Bouanga contre Reims

Un joli centre de Frank Honorat pour la tête smashée de Denis Bouanga… l’ASSE pensait tenir un précieux succès contre Reims mais c’était sans compter sur une dernière possession très mal négociée et ce penalty provoqué puis transformé par Boulaye Dia. Frustrant.

2 – Moussa Dembélé est le 1er joueur de Lyon à réaliser un doublé contre St Etienne en Ligue 1 depuis Nabil Fékir le 5 novembre 2017. Les 4 auteurs d’un doublé (ou plus) dans le derby en L1 au 21e siècle sont lyonnais (Dembélé, Fekir, Lacazette et Juninho). Suprématie. pic.twitter.com/KKvxodUvZw — OptaJean (@OptaJean) March 1, 2020

LES FLOPS

L’affaire Ruffier

A l’annonce de son remplacement par Jessy Moulin pour le match ASSE-Reims (1-1), le portier stéphanois s’est emporté contre Claude Puel, via son agent Patrick Glanz qui a fait le tour des médias pour « casser » le Castrais et révéler des secrets de vestiaire. Lamentable.

Les défaites contre Marseille, Montpellier et Brest

Lors de ce deuxième mois de l’année, l’ASSE a poursuivi sa chute en championnat avec trois défaites face à Marseille (0-2), à Montpellier (0-1) et à Brest (2-3). Des défaites où, à chaque fois, elle a encaissé des buts sur les premières incursions adverses, avec notamment une première mi-temps cauchemardesque à Brest où ele s’est retyrouvée menée 3-0 à la pause…

Les débuts de Maçon

Seule recrue hivernale de l’ASSE, le jeune latéral, arrivé en provenance de Dunkerque (National), était titulaire à Montpellier et à Brest. Remplacé en début de seconde mi-temps à la Mosson, et à la pause en Bretagne, il a souffert. Dur dur, l’apprentissage !

Les prestations de Ruffier

Fini le temps où le Basque enchaînait les clean sheets. En février, il a confirmé son déclin avec quelques buts gags comme celui de Payet face à l’OM, ou de Cardona à Brest. Très peu d’arrêts et de plus en plus de critiques…

Le poste de latéral gauche

Latéral gauche : un poste sinistré chez les Verts, et ça ne date pas d’aujourd’hui… A tour de rôle, Trauco, Silva et Kolodziejczak, ressorti du placard, ont failli, en février.

Puel

Les semaines passent mais le Castrais n’a pas de résultats et l’ASSE s’enfonce en L1. Il lui faudra trouver les solutions f pour que les Verts relèvent la tête. Et pour redorer son propre blason, alors que les critiques se font de plus en plus virulantes sur ses résultats, ses choix, sa gestion et l’ambiance du vestiaire.