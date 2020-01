ASSE : les U19, seule lueur dans le triste week-end stéphanois

true

L’ASSE s’est inclinée contre le FC Nantes, ses féminines et sa réserve ont aussi perdu. Mais pas les U19, qualifiés en Gambardella.

L’ASSE a vécu un mauvais week-end, et pas seulement les pros, battus par Nantes (0-2). Pour son premier match de l’année 2020, la réserve s’est lourdement inclinée à domicile contre Angoulème (0-3), sous les yeux de Claude Puel, malgré la présence de Bilal Benkhedim et Gabriel Silva. Pour ses débuts, la recrue hivernal Kleyveens Hérelle a raté une belle occasion, et l’Ivoirien Aboubacar Kouyaté, arrivé l’été dernier en provenance de la réserve monégasque, s’est fait expulser.

Malgré un doublé de Kelly Gago, les féminines, elles, ont été sorties de la Coupe de France par Metz, aux tirs au but, alors qu’elles menaient 2-0 chez la lanterne rouge de D1…

Heureusement, les U19 se sont facilement imposés à Gémenos (6-1) en 32es de finale de Coupe Gambardella. Tenants du titre, ils poursuivent donc leur route, avec Jean-Luc Dogon à leur tête, Razik Nedder étant à présent en charge de la réserve.