ASSE : les Verts démentent pour Ruffier, Pierre Ménès les cartonne !

L’ASSE a tenu à démentir la mise à pied à titre conservatoire de Stéphane Ruffier annoncée par L’Équipe dans son édition du jour. Pierre Ménès a choisi son camp.

La mise à pied conservatoire de Stéphane Ruffier (33 ans) fait décidément couler beaucoup d’encre depuis hier soir. Sur son site internet, L’Équipe a sorti l’information en début de soirée avant que celle-ci soit confirmée par Manu Lonjon.

Un entretien entre Ruffier et sa direction serait même prévue mercredi prochain sur ce sujet. Jointe par Infosport ce mercredi matin, la direction de l’ASSE dément la mise à pied de son gardien. Ce n’est pas une surprise tant le club ligérien a l’habitude de démentir les informations de cette teneur.

« Classe et reconnaissance auraient été les bienvenues »

En revanche, Pierre Ménès a réagi rapidement à cette annonce en n’épargnant pas les dirigeants stéphanois. « Pas encore engagée ça veut dire la même chose. Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage, souffle le consultant de Canal+ sur son compte Twitter. Ruffier a tellement apporté aux Verts qu’un peu de classe et de reconnaissance auraient été les bienvenues. Triste attitude. »