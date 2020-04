ASSE : les Verts méritent l’Europe, Caiazzo persiste et signe !

true

Sur France Bleu, le président de l’ASSE Bernard Caiazzo estime que les Verts méritent un accessit européen grâce à leur place de finaliste en Coupe de France.

Cette semaine, l’UEFA a fait savoir qu’en cas d’arrêt définitif des compétitions, elle souhaitait que le mérite sportif soit privilégiée. Ainsi, c’est le classement en championnat qui serait pris en considération. Une mesure qui ne ferait pas les affaires de l’ASSE et de l’OL, finalistes de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, contre le PSG. Les deux clubs se retrouveraient privés d’Europe.

A Lyon, Jean-Michel Aulas a laissé entendre qu’il saisirait la justice le cas échéant. Et à Saint-Etienne, Bernard Caïazzo a lui aussi réagi, sur France Bleu.

« La Coupe de France est la plus prestigieuse épreuve de foot en France, a-t-il soutenu (propos relayés par Poteaux Carrés). Si on ne la joue pas, avoir aucun représentant de la Coupe de France dans une coupe européenne la saison prochaine serait un vrai affront pour la Fédération. Cela voudrait dire que cette compétition qui réunit tous les clubs y compris le monde amateur perdrait de son prestige. D’autant que l’ASSE n’a pas été éliminée si on ne joue pas. »

Et à Caiazzo d’en appeler au Comité exécutif de la FFF. « Je pense que dossier va remonter au Comité exécutif de la Fédération et il devra se prononcer, dire si les clubs amateurs et cette compétition prestigieuse qu’est la coupe de France ont le droit d’avoir un représentant européen. Dans le cas contraire, ce serait le signe d’une baisse de prestige de la Coupe de France. On va interroger le président de la Fédération mais, à mon avis, c’est au Comité exécutif de décider. »