ASSE : les Verts officialisent leurs deux matches à huis clos

Comme tous les autres clubs de Ligue 1, l’ASSE devra faire sans ses supporters jusqu’au 15 avril prochain. Et notamment à Geoffroy-Guichard.

Les rencontres à huis clos, l’ASSE connaît déjà. Mais d’habitude, c’est en raison du comportement de ses supporters, et non pour une épidémie du coronavirus qui n’en finit plus de gagner du terrain.

Comme tous les autres clubs de Ligue 1, l’ASSE se prépare donc à jouer dans son stade de Geoffroy-Guichard sans aucun supporter. Un communiqué officiel vient de le confirmer. Le voici.

« L’AS Saint-Étienne prend acte du huis clos total des matches de Ligue 1 Conforama jusqu’au 15 avril décidé ce jour par la Ligue de football professionnel (LFP), en application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Sont concernées par cette décision les deux prochaines rencontres de l’ASSE au stade Geoffroy-Guichard, face à Strasbourg (22 mars) puis contre Rennes (11 avril). »

Les supporters ayant acheté des billets pour ces deux matches seront intégralement remboursés selon les modalités suivantes :