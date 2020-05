ASSE : les Verts ont déjà sécurisé le successeur de Wesley Fofana

true

Désireux d’entretenir sa lignée de défenseur centraux prometteurs, l’ASSE a fait signer un nouveau contrat à son stoppeur Saïdou Sow (17 ans).

Après avoir lancé dans le grand bain puis vendu William Saliba à Arsenal pour 30 M€, l’AS Saint-Etienne mise une grande partie de son économie future sur Wesley Fofana. Tout juste prolongé jusqu’en juin 2024, le défenseur va faire perdurer la récente tradition de formation et de trading des stoppeurs ligériens.

Au sein de la pépinière de L’Etrat, on travaille déjà sur l’après-Fofana et, en ce sens, on a déjà sécurisé son successeur. Comme l’a fait savoir le modeste club amateur du SFC Neuilly-sur-Marne, Saïdou Sow (17 ans), l’actuel capitaine des U19 de l’ASSE a récemment signé son contrat de stagiaire pro jusqu’en juin 2022. L’ultime étape avant un passage au statut professionnel.

S’il est probable que Sow poursuive dans un premier temps sa formation en accédant à l’équipe réserve en National 3 la saison prochaine, Claude Puel pourrait rapidement accélérer le destin de cette promesse ligérienne… Surtout si le club se décidait à vendre Wesley Fofana plus vite que prévu.