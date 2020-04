ASSE : les Verts ont sollicité une aide de l’Etat pour joindre les deux bouts

true

Pour s’éviter tout souci de trésorerie, l’ASSE a – comme 30 autres clubs français – sollicité un prêt bancaire garanti par l’Etat.

Ne disposant pas de richissimes actionnaires pour encaisser la crise sanitaire du coronavirus, l’AS Saint-Etienne est sans aucun doute l’un des clubs les plus impactés par le non-versement par Canal+ et beIN Sports des droits TV attendus en avril. Si Bernard Caïazzo gesticule beaucoup à Paris pour trouver des solutions afin d’éviter aux clubs de Ligue 1 un crash économique, l’ASSE n’est pas restée sans réponse pour parer au plus urgent… Et hors de question d’aller vers des fonds d’investissements privés pour l’instant.

Le montant de ce prêt n’est pas connu

En effet, comme le rapporte « L’Equipe », l’ASSE a fait comme une trentaine d’autres clubs français en s’appuyant sur le dispositif imaginé par Emmanuel Macron pour soutenir l’économie. Les Verts ont sollicité un crédit garanti à 90 % par l’État via la Banque publique d’investissement (BPI). Un prêt à un taux très bas avec un échéancier de remboursement intéressant dont le montant total n’est toutefois pas connu.

Du côté de la Ligue, on se félicite que les clubs aient massivement opté pour cette option : « Ces mesures auxquelles toutes les entreprises ont droit, y compris donc les clubs de football, constituent un effort inédit et unique en Europe du gouvernement français pour faire face à la crise économique consécutive à la pandémie du coronavirus ».