ASSE : Les Verts s’offrent un nouveau succès face à Charleroi (4-0)

L’ASSE disputait en fin d’après-midi un troisième match amical face aux Belges de Charleroi. Résultat, une victoire sur le score de 4-0.

Depuis 17 heures 30, au centre sportif Robert Herbin de l’Etrat, l‘ASSE dispute son troisième match amical de préparation face aux Belges de Charleroi. Les Verts, qui restent sur deux succès face à Rumilly (4-1) et l’OGC Nice (4-1), tentaient de réaliser la passe de trois et ce à plus d’une semaine de la finale de Coupe de France face au PSG, le 24 juillet au Stade de France.

L’ASSE a pris l’avantage juste avant la pause sur un coup de tête signé Wesley Fofana (43e). Au retour des vestiaires, alors que Loïc Perrin, le capitaine des Verts, effectuait sa première apparition cette saison (au même titre que Harold Moukoudi), les Stéphanois allaient tout d’abord reculer, et souffrir, pour préserver leur court avantage. Puis, contre le cours du jeu, parvenaient à faire le break sur un nouveau but de Jean-Philippe Krasso (78e, 2-0).

Avant que Ryad Boudebouz, toujours aussi inspiré techniquement, s’offre un doublé. Tout d’abord sur une ouverture lumineuse de Rivera (82e), puis sur penalty (84e). Les Verts s’offrent un troisième succès en autant de matches amicaux.