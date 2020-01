ASSE : les vœux de Denis Bouanga pour 2020

true

Lors de la trêve hivernale, Denis Bouanga s’est confié à France Bleu, depuis Le Mans, où il s’est ressourcé en famille. « Les fêtes, c’est très important pour moi. Je retrouve ma famille au Mans. On ne se voit pas souvent. C’est pourquoi je ne pars jamais en vacances en décembre ». Avec 7 buts et 4 passes décisives, l’ancien nîmois a été le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’ASSE lors de la première partie de saison. Et il entend poursuivre sur les mêmes bases quand il reviendra sur les terrains, une fois sa fracture à un doigt de pied guérie.

« En 2020, on peut me souhaiter d’être plus efficace »

« J’espère avoir de meilleures statistiques que la saison dernière. Je suis à un petit but de la saison dernière. Je sais que ça peut bloquer aussi par manque d’efficacité. Donc je vais continuer à travailler pour dépasser ces huit petits buts. En 2020, on peut me souhaiter d’être plus efficace. Il y a eu des occasions manquées, notamment lors du dernier match contre le PSG. »

« Je me sens bien ici »

Interrogé sur son avenir, le Gabonais a affirmé qu’il n’avait aucune intention de quitter l’ASSE. Pas cet hiver en tout cas. « Il y aura peut-être des offres au mercato d’hiver mais je ne partirai jamais à la mi-saison. Je ne veux pas être coupé dans mon élan et aussi abandonner mon équipe. Pour l’instant, mon objectif est de rester à Saint-Étienne. Je me sens bien ici ».

Bouanga, surtout, s’est montré très ambitieux à l’approche de la deuxième partie de saison, même si les Verts ont fini 2019 par une mauvaise série. « On a joué tous les trois ou quatre jours sur cette première partie de saison. Cela va nous faire du bien de retrouver tout le monde en janvier avec le retour de la majorité des blessés. Et puis, on n’aura plus autant de matches rapprochés. » Et à lui de soutenir : « On a des objectifs élevés. On a envie de faire mieux que la saison passée. L’ASSE a terminé 4e. C’est vrai que ce sera compliqué de faire mieux mais rien n’est perdu. Chaque équipe qui gagne monte rapidement au classement. On peut faire un beau parcours en seconde partie de saison. Et on n’exclut aucune compétition cette année. On a envie de gagner une coupe. Cela fait longtemps que le club n’en a pas gagnée. » Sept ans exactement, depuis la Coupe de la Ligue en 2013.