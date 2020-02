ASSE : l’étrange système de primes mis en place pour les cadres de Puel

true

S’il fut un temps où l’AS Saint-Etienne avait mis en place un Salary Cap à 90 000€ de part fixe maximum avec diverses variables indexées sur les résultats, ce système a explosé sous Jean-Louis Gasset. En effet, fini le temps hasardeux dans les écritures comptables (mais tellement plus valorisants) où les Verts devaient enchaîner des victoires et capitaliser des points pour gagner plus d’argent.

Les ex-cadres de Gasset ont un salaire sécurisé

Dans son édition du jour, sur les salaires de Ligue 1, « L’Equipe » fait un point détaillé sur le système ligérien. Si certains joueurs comme Ryad Boudebouz (190 000€ par mois), Wahbi Khazri (210 000€ par mois), Timothée Kolodziejczak (120 000€ par mois) ou Yann M’vila (210 000€ par mois) ont obtenu dès le départ un salaire fixe élevé et sans variables. Conditions sine-qua-none pour les faire revenir de l’étranger, d’autres cadres sont fortement intéressés… Aux matches jouées qu’ils soient bons ou mauvais, que l’ASSE s’impose ou finisse avec une fessée.

Un système de primes… à l’apparition

Ce serait notamment le cas des grands anciens comme Romain Hamouma, Loïc Perrin et Stéphane Ruffier qui touchent directement 4 000 € par match de Ligue 1 (une somme plafonnée à 120 000€ par joueur et par an). Pour les vétérans Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye, l’ASSE a aussi trouvé un système de gratification. Une fois qu’ils dépassent un nombre de matchs prédéfinis (entre 20 et 25) dans la saison, ils peuvent toucher jusqu’à 20 000€ par match débuté. Système similaire pour Kévin Monnet-Paquet et Romain Hamouma, lesquels ont accepté des contrats dégraissif avec une gratification (6 000€ par match) passé un certain nombre de rencontres disputées. Un système qui montre quand même ses limites sportivement, les cadres n’ayant pas une grande envie « de se défoncer » pour le résultat.