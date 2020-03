ASSE : l’exploit en Coupe de France a galvanisé le vestiaire des Verts

true

L’électrochoc tant attendu par Claude Puel et tous les supporters de l’ASSE est peut-être bien enfin arrivé. En se qualifiant jeudi pour la finale de la Coupe de France aux dépens du Stade Rennais (2-1), les Verts semblent avoir enfin franchi un palier. Du moins au point de vue mental.

Enfin un déclic dans la tête des Verts ?

« On a réussi l’une de nos meilleures prestations de la saison. Rennes nous a fait mal et après son ouverture du score (33 e ), on aurait pu plonger. Mais on a su se reprendre. Cette victoire a lâché beaucoup de choses dans les têtes. Elle peut nous servir de déclic et enclencher une dynamique », confirme Loïs Diony dans L’Équipe.

Encore plus d’effervescence que pour le derby

« Tout a été positif, analyse pour sa part Ryad Boudebouz, auteur du but libérateur à la 90e+4. On a réussi une performance énorme et je n’avais jamais vu Geoffroy-Guichard comme ça, même lors du derby devant Lyon (1-0, le 6 octobre). » Et l’entraîneur de l’ASSE de recentrer l’objectif principal des Verts : « Il faut vite se reconcentrer sur ce match très difficile contre Bordeaux, a dit Puel, hier, lors de son point presse. La Ligue 1 est notre fil rouge et notre priorité. »