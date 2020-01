ASSE – L’instant Sainté : une cellule, peut-être, mais pas de recrutement

true

Chaque jeudi soir, Benjamin Danet, directeur général de But! Editions et supporter acharné des Verts, revient sur l’actualité plus ou moins récente de l’ASSE.

C’est depuis des années l’appellation à la mode. Dans tous les clubs, de Ligue 1 comme de Ligue 2, évoquée l’été, et l’hiver, lorsque le mercato fait rage. A l’ASSE, et ailleurs donc, on parle de cellule de recrutement, sans savoir qui y travaille, qui fait quoi et surtout qui a les bonnes (ou les mauvaises) idées.

Dans le Forez, ces derniers temps, on a simplement eu vent d’un fiasco total, à l’été 2017, lorsque les dirigeants de la maison verte, pressés de prendre leur temps pour dénicher le successeur de Christophe Galtier, avaient laissé carte blanche à David Wantier. Résultat, un interminable wagon de déceptions (Diony, Dioussé, Janko, Katranis pour ne citer qu’eux…), avant que le même Wantier, quatre mois plus tard, aide Jean-Louis Gasset dans sa quête d’hommes forts (Debuchy, Subotic, M’Vila).

L’homme à la casquette ayant décidé de prendre du recul, les Verts, estampillés Printant puis Puel, ont su parer aux mauvaises nouvelles (départ de Cabella), en allant chercher Boudebouz et en alignant les joueurs sous contrat. On ne parle plus de wagon, cette fois, mais de train entier, et de passagers (49) dont, pour certains, on ne sait plus que faire. N’insistons même pas sur Alpha Sissoko, reparti en prêt au Puy, ou sur Leo Lacroix, qui tarde à vouloir récupérer du temps de jeu…, mais tentons de comprendre l’incompréhensible.

« L’incompréhensible, c’est le footoir actuel et l’inquiétude de demain »

L’incompréhensible, c’est le footoir actuel et l’inquiétude de demain. C’est Loïs Diony, attaquant au bilan tragi-comique, capable dans le même temps d’annoncer son départ sur les réseaux sociaux et de produire des matches solides lorsqu’il est aligné, comme ce fut le cas mardi soir à Monaco (1-0) en Coupe de France. Mais qui décide dans ce dossier ? Le joueur ? L’entraîneur ? Les dirigeants ? A deux jours de la fin du mercato, on ne sait (toujours) pas. Et rappelons, tout de même, qu’en cas de départ de l’ancien dijonnais, il ne restera aux Verts qu’un seul avant-centre de métier. Qui ? Charles Abi, qui passe davantage de temps à l’infirmerie que sur la pelouse.

On ne saurait, au fond, être alarmiste si le chantier qui attend Claude Puel dans les prochains mois n’était pas aussi colossal. Bien beau en effet de lire et d’entendre qu’un énorme coup de balai sera opéré l’été prochain. Bien beau, toujours, de lire et d’entendre que Puel va choisir son effectif, se débarrassant de boulets encombrants. Problème, comment les dirigeants vont-ils opérer pour vendre des joueurs (âgés) grassement payés ? Comment Puel, si il le souhaite, se débarrassera-t-il de certains cadres ? Un grand nombre de joueurs des Verts dispose de solides contrats et de gros salaires. Sans que l’on puisse leur reprocher quoi que ce soit.

🏆 Un retour et un trophée d’homme du match pour William #Saliba 🥇😎

Il devance le buteur @BouangaDenis 🥈 et le passeur @Honorat_Franck 🥉 pic.twitter.com/WWNREu1kww — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 29, 2020

Les erreurs du passé, et elles sont majeures, risquent donc de plomber l’avenir. Puel, Thuilot, Wantier, peu importe celui sera en première ligne pour rectifier le tir. Seule certitude, il faudra cette fois ne pas faire signer de contrat pro à n’importe qui et ne pas répondre favorablement à la gourmandise financière.

Et surtout s’assurer qu’une fois dans le Forez, le joueur serve véritablement à quelque chose…