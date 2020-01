ASSE : un dernier départ espéré avant la clôture du Mercato ? 

true

Claude Puel a l’habitude de surprendre dans ses compos d’équipe et ça a encore été le cas hier à Monaco, en Coupe de France, où l’ASSE s’est imposée avec en pointe le retour de Loïs Diony. L’attaquant n’était plus réapparu en 2020 mais le transfert de Robert Beric et l’indisponibilité de Charles Abi (mollet) lui ont permis de retrouver une place de titulaire. Et l’ancien dijonnais, à l’origine du but victorieux de Denis Bouanga, a apporté sa pierre à l’édifice.

Bonjour, ça, ce n’est pas gagné même si Diony espère toujours partir. Vente ou… prêt — Bernard Lions (@BernardLions) 29 janvier 2020

De là à imaginer qu’il se soit relancé, il y a tout de même un pas. Sur son Twitter, Bernard Lions annonce qu’il est toujours question d’un départ d’ici vendredi soir, tout en mettant des réserves. D’après nos informations, l’ASSE n’a reçu que des offres de prêt sans option d’achat, et une offre de transfert très insuffisante pour son attaquant, acheté 7 M€ à l’été 2017. Diony, lui, compte les jours, désireux de se relancer ailleurs. Sur son compte Instagram, un sablier en atteste.

Ce jeudi matin, « L’Equipe » précise que Saint-Etienne espère toujours récupérer au moins 3 M€ pour son joueur encore sous contrat pour 18 mois. De son côté, l’ancien Dijonnais a refusé des propositions de prêt émanant de Turquie et de Belgique.