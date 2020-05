true

Adrien Ponsard, l’ancien attaquant des Verts, milite pour que les dirigeants stéphanois prolongent le capitaine Loïc Perrin d’un an, conformément à son souhait.

Selon Adrien Ponsard, la carrière de Loïc Perrin à l’ASSE ne peut pas se terminer avec la crise sanitaire… « Il ne peut pas finir comme ça, pas en ayant passé autant de temps au club, avec tout ce qu’il a apporté, estime l’ancien attaquant des Verts. Le prolonger d’un an serait un beau cadeau de remerciement de la part du club, et il ne l’aurait pas volé. En plus, il sort d’une saison où il a joué 29 matches. Il n’est plus tout jeune mais ce n’est pas comme s’il était complètement cramé ! En plus, il a une bonne hygiène de vie. »

« On a encore besoin de lui »

Et à Ponsard d’ajouter : « Je comprends Puel dans le sens où il faut que Loïc soit opérationnel, mais s’il ne se sentait plus, Loïc dirait stop et voilà. Pour épauler les jeunes, il peut aider, sans être forcément titulaire, surtout que Saliba ne sera plus là. Dans le vestiaire, c’est un joueur important. Il apporte son expérience, son calme. Il a un très bon état d’esprit. Ce serait rassurant qu’il reste une saison de plus. »