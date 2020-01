ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Se séparer de Beric, c’est une grosse erreur ! »

true

« Beric qui quitte l’ASSE, cela me fait quelque chose. C’est un joueur que j’ai toujours bien aimé. Je l’ai toujours soutenu. Même s’il n’a jamais vraiment retrouvé son meilleur niveau depuis sa blessure à Gerland sur le vilain tacle de Jordan Ferri, j’ai toujours trouvé Beric utile à l’équipe.

Ses buts ont compté quand il a fallu aller chercher le maintien il y a deux ans. Et l’an dernier aussi dans la course à l’Europe. En plus, on le brade. 1 ou 2 M€, c’est cadeau ! Pour moi, c’est une grosse erreur, même si on voyait bien que Puel ne comptait pas sur lui. C’était notre seul vrai n°9. On ne l’a pas exploité comme on aurait pu.

💬 « Chers supporters, … »

L’émouvant message de Robert #Beric au Peuple Vert 👇

💚💚💚 pic.twitter.com/jYA5z0c9q7 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 19 janvier 2020

« Kolo, ça va être problématique »

On va voir ce que va faire Abi. Il a marqué son premier but, ça peut le libérer. Jouer en pointe, c’est dur, et je me demande si on n’aurait pas dû le prêter en L2 pour qu’il se fasse les dents, comme Nordin, Vagner ou Gomis à l’époque, même s’il a un gros potentiel. Après, l’histoire avec Kolo… C’est étonnant dans la mesure où Puel le connait bien. Mais depuis son retour, c’est l’ombre de lui-même. Il lui reproche son état d’esprit.

Ça va être problématique puisqu’on s’est engagé à l’acheter, et 5 M€ en plus. Mais on ne va pas se plaindre d’avoir un coach avec qui ça marche droit ! Puel ne fait pas de sentiments et il fait jouer les jeunes. C’est ce qu’il faut. Avec le retour de joueurs importants, et Khazri qui a l’air de se réveiller, on peut faire une bonne fin de saison. »