Dans But ! Sainté, Fousseni Diawara, l’ancien défenseur des Verts aujourd’hui sélectionneur adjoint du Mali, se confie sur l’actualité de l’ASSE. Extraits (2/4)

But : Fousseni, en championnat l’ASSE est 17e. Craignez-vous pour son maintien ?

Fousseni DIAWARA : Sincèrement, ça fait un peu peur. La saison est très compliquée. On commence européens et derrière, il y a un mauvais enchaînement, des joueurs qui arrivent tard, d’autres comme M’Vila qui ne donnent le meilleur d’eux-mêmes, des blessés, etc… En interne, il y a des choses qu’on entend qui laissent à penser que le climat n’est pas très bon, avec Ruffier, avec les dirigeants. Il va falloir faire très attention. J’ai vu les derniers matches de Dijon, de Nîmes. Ces équipes vont se battre jusqu’au bout. Elles sont programmées pour ça. Ce qui me rassure quand même, c’est que des joueurs importants vont revenir : Perrin, Hamouma, Khazri. Et que Boudebouz revient bien. Il a marqué le but qui nous envoie au Stade de France, contre Rennes, et il a fait une passe décisive contre Bordeaux. C’est bien pour sa confiance.

Vous parliez de Stéphane Ruffier. Qu’avez-vous pensé des propos de son agent ?

Ils sont disproportionnés. Sans vouloir lui faire la leçon, surtout que c’est quelqu’un que je connais, quand on touche des commissions de la part d’un club, il y a un devoir de respect à avoir. Qu’il défende son joueur, OK, il est dans son rôle, mais il y a des choses qu’on ne peut pas dire. Un joueur ne peut pas être au dessus du club. Pas même Ruffier. Au PSG, quand Neymar veut fêter son anniversaire ou prendre l’avion pour faire un aller-retour au Brésil, si le club lui dit non, il peut répondre : « attendez, je suis Neymar, j’ai déjà gagné la Ligue des champions, pas vous ». Mais à Sainté, qui a gagné 10 titres de champion ? Qui a gagné 6 Coupes de France ? Qui a été en finale de C1 ? A l’ASSE, l’Institution est trop forte. Aucun joueur ne peut prétendre être au dessus.

Un habitué des braquages dans le temps additionnel aurait sa place dans @lacasadepapel non ? 🤔 https://t.co/h2yEV9DFRj pic.twitter.com/DG8VZPsGiz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 12, 2020

Ruffier devrait s’excuser ?

C’est à lui de voir. Moi, il me semble que cette saison, il a été moins performant. Sur certains matches, comme à Brest, il donnait même l’impression d’avoir lâché, il ne bougeait même pas. On sait bien que dans le foot, tout peut aller très vite. Peut-être que cette remise en cause le rendra plus fort. Mais est-ce qu’il sera capable de se remettre en question ? C’est à lui de voir ce dont il a envie, s’il veut se donner les moyens de bien finir. Ce qu’il a fait sur le terrain depuis neuf ans qu’il est là, personne ne pourra lui l’enlever, les matches qu’il a gagnés, les points qu’il a rapportés. Mais pour avoir la reconnaissance à vie du public, comme peut l’avoir Jérémie Janot, il faut aussi bien se comporter avec le club.

Vous pensez que Claude Puel pourrait lui rouvrir la porte ?

Je ne sais pas. L’entraîneur est là pour définir un cadre, un projet de jeu. Il a ses principes. Puel, on sait l’importance qu’il attache à la technique, et aujourd’hui, il ne faut plus parler de 4-4-2 ou de 4-2-3-1, mais d’1-4-4-2, d’1-4-2-3-1, car le gardien à un rôle très important. Et puis il n’y a pas que le jeu au pied, il y a peut-être encore d’autres choses : la personnalité, le caractère.

