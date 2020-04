ASSE : L’oeil de Fousseni Diawara : « Je suis persuadé que Puel va remettre l’ASSE sur les bons rails »

true

Dans But ! Sainté, Fousseni Diawara, l’ancien défenseur des Verts aujourd’hui sélectionneur adjoint du Mali, se confie sur l’actualité de l’ASSE. Extraits (4/4)

But : Fousseni, que pensez-vous des premiers mois de Claude Puel sur le banc des Verts ?

Fousseni DIAWARA : Puel, je suis persuadé qu’il va remettre l’ASSE Sur les bons rails. Il arrive dans un rôle de manager. Le club lui a fait confiance. Maintenant, il faut le laisser faire, ne pas marcher sur ses plattes bandes. C’est un bosseur. Il a l’expérience. Là, il apprend à connaître tout le monde, ses joueurs, le club, les dirigeants, les formateurs, le personnel, les rouages. C’est un bâtisseur. Il va sortir des jeunes, s’appuyer sur ceux du centre, en faire venir d’autres avec un recrutement ciblé. Si on on le laisse travailler, il fera aussi bien que Christophe Galtier voire mieux. J’ai vu que Puel voulait amener l’ASSE en Ligue des champions. Il a cette ambition. C’est bien. La route est longue mais si le club travaille bien, il y arrivera. Ça prendra le temps que ça prendra mais il y arrivera.

Il fait confiance à Mahdi Camara, à Wesley Fofana, à Charles Abi. Que pensez-vous d’eux ?

Ce sont de bons jeunes, à fort potentiel. Maintenant, on lit des choses sur Fofana, qu’il intéresse déjà des clubs étrangers. Il ne faut pas se laisser distraire. Il a de grosses qualités mais il fait encore des erreurs. Le chemin est encore long même s’il s’affirme mieux que Charles Abi, pour le moment. Abi, il a montré de belles choses en U19. C’est un bon joueur. Il attend qu’il marque des buts vu qu’il est attaquant mais il n’a aucune pression à se mettre. Il doit juste penser à se lâcher sur le terrain. Apparemment il a changé d’agent. Ça peut expliquer certaines choses. L’entourage, c’est très important, comme l’hygiène de vie. Pour être performant, il faut être bien dans son corps et dans sa tête.

A priori, c’est le cas de William Saliba…

Lui, plus je le vois plus il me plait. C’est un phénomène. Il dégage une maturité impressionnante, sur le terrain et même en dehors. Il est athlétique, il est intelligent. Il gagne ses duels, il lit bien le jeu, il relance proprement. J’aime beaucoup. Il va faire beaucoup de bien à Arsenal. C’est un futur cadre de l’équipe de France.