ASSE – L’oeil de Loïc Chavériat : « Khazri et Boudebouz doivent apporter plus »

But ! : Loïc, quel bilan faites-vous de la première partie de saison de l’ASSE ?

Loïc CHAVERIAT : Il y a eu des hauts et des bas. La déception, c’est le parcours européen. On n’a rien fait. On n’a pas gagné un match. A partir de là, on ne méritait pas d’aller plus loin. Et en championnat, on a eu un bon passage à l’arrivée de Puel. On est passés de la 20e à la 4e place. Mais on a glissé à la 14e place alors qu’on aurait pu basculer sur le podium. C’est dommage. Il faut dire qu’on a fini l’année avec beaucoup de blessés.

Quel regard portez-vous sur l’ère Ghislain Printant ?

Le club a voulu lui faire confiance, avec l’aval de joueurs influents comme M’Vila, mais il n’a pas eu les résultats. Comme adjoint de Jean-Louis Gasset, Printant était très bien. Mais contrairement à Christophe Galtier il y a quelques années, il n’a pas réussi à faire la transition. Numéro 1, ce n’est pas la même chose. Il ne doit plus y avoir la complicité que peut avoir un adjoint. Je crois qu’il n’a pas su gérer ça.

Et votre regard sur le premier trimestre de Claude Puel ?

J’étais content qu’il vienne. Il fallait du changement pour redresser la barre et Puel est un coach expérimenté. En plus, c’est un gros travailleur et il aime lancer des jeunes, leur faire prendre de l’expérience. Son profil colle bien. Il a bien débuté avec le derby remporté à la 90e minute. Il ne pouvait pas rêver mieux. Après, on a eu cette série de neuf matches sans défaite mais on est rentrés dans le rang. On s’est essoufflés. On a perdu des matches qu’on aurait pu mieux gérer, à Rennes, à Reims, à Strasbourg. Sans parler de Paris.

Vous restez optimiste ?

Bien sûr. Il faut l’être ! On peut avoir confiance en Puel et je trouve que sur le papier, on n’a rien à envier à personne, à part Paris. J’habite dans le Sud et je vais parfois voir Marseille. Honnêtement, au complet, on n’a rien à envier à l’OM. On n’est pas moins forts. Les Marseillais sont 2e parce qu’ils sont plus réguliers. Mais si on fait une série comme à l’arrivée de Puel, on peut vite revenir. Il n’y a pas beaucoup d’écart avec le 3e et le 4e. On peut se mêler à la lutte pour l’Europe, j’en suis convaincu. Il y a des places à prendre !

💬 Wahbi #Khazri après #FCBBASSE : « Pour moi c’est un sentiment exceptionnel. Je n’étais encore jamais revenu dans ce stade avec une équipe adverse. » pic.twitter.com/dlBODcJas2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 5, 2020

Vous voyez qui derrière Paris ?

L’OM a creusé un petit écart et je pense que Lille finira dans les trois ou quatre premiers. Mais derrière, je ne pense pas que des équipes comme Nantes ou Angers vont tenir. Il y a un gros ventre mou où on retrouve des grosses cylindrées comme Lyon et Monaco. Ces clubs là n’y sont pas malgré leurs budgets. Il faut en profiter ! L’an dernier, on n’était pas loin d’accrocher la 3e place. Avec l’équipe qu’on a, on peut y arriver. La condition, c’est d’être plus réguliers. Mais les joueurs, on les a.

Qui a été selon vous le meilleur Vert de la première partie de saison ?

Bouanga. Honnêtement il m’a épaté. Il a du cœur. Il fait énormément de kilomètres. J’ai bien aimé aussi Toussouf et Fofana. Avec Saliba, Abi, Nordin, Benkhedim, on a de bons jeunes. Camara aussi.

Et la plus grosse déception ?

Khazri. C’est un joueur capable de marquer 15 buts en une saison. Il l’a prouvé la saison dernière quand il est arrivé. J’espère qu’il va retrouver son meilleur niveau et qu’il mettra notre attaque en feu. Bouanga était trop seul, même si Hamouma a eu quelques fulgurances. Boudebouz aussi a été décevant. Khazri et lui doivent apporter plus. Ils ont montré par le passé qu’ils étaient capables d’avoir un bon rendement offensif. C’est normal d’attendre plus d’eux, avec la qualité qu’ils ont. C’était bien dimanche à Bastia. Ils ont été décisifs. Il faudra l’être aussi contre des adversaires de meilleur niveau.