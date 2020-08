ASSE – L’oeil de Loïc Chavériat : « Si on veut jouer l’Europe, il faut un avant-centre à 15-20 buts »

true

L’ancien attaquant des Verts Loïc Chavériat a apprécié la prestation de l’ASSE en finale de Coupe de France contre le PSG (0-1). Mais il estime que l’équipe a encore besoin de renfort, surtout au poste d’avant-centre.

But ! : Loïc, qu’avez-vous pensé de la prestation de l’ASSE en finale de Coupe de France ?

Loïc CHAVERIAT : C’était une belle prestation. Il y a eu beaucoup d’envie. C’était bien techniquement, tactiquement. On est allés presser. Paris n’a pas eu le monopole du ballon. D’habitude avec eux c’est du 70-30 en possession. On ne les a pas regardés jouer. A 10 contre 11 pendant une heure, on n’a pas pris l’eau. On n’en a pas pris 5 ou 6 comme les dernières fois et on aurait même pu égaliser sur la fin. Et si Bouanga n’avait pas trouvé le poteau, on aurait aussi pu ouvrir le score. C’est une finale qui laisse des regrets mais ce qu’on a fait, c’est encourageant. Physiquement, j’ai trouvé l’équipe très au point.

Qu’avez-vous pensé de l’expulsion de Loïc Perrin ?

C’est malheureux. Sur l’action, il veut anticiper sur Mbappé. Sinon, il part au but. Loïc n’est pas loin de prendre le ballon mais ça va tellement vite, c’est Mbappé… C’est dommage pour la finale et pour lui surtout, mais il n’y a pas à en vouloir. C’est comme ça. Zidane aussi a arrêté sa carrière sur une expulsion en finale. Ça ne remet pas en cause sa carrière. Loïc a toujours été exemplaire. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Il restera un joueur emblématique de l’ASSE.

« Neyou, je ne le connaissais pas. Je ne l’avais jamais vu jouer. Il m’a impressionné. Il n’a pas été timide. Il a tenu le ballon, il a fait jouer l’équipe. Pour son premier match officiel, je l’ai vraiment trouvé très intéressant »

Jessy Moulin a fait une très belle finale…

Oui. Il a été parfait. Ce n’est pas facile d’être n°2 pendant une dizaine d’année et de passer n°1, en plus derrière un gardien comme Ruffier. Jessy a un mental exceptionnel. Il l’a démontré au Stade de France. Il a vraiment été très bon. Sur le terrain et en dehors, c’est un leader.

Qu’avez-vous pensé de l’entrée en jeu d’Yvan Neyou ?

Alors lui, il m’a épaté. Neyou, je ne le connaissais pas. Je ne l’avais jamais vu jouer. Il m’a impressionné. Il n’a pas été timide. Il a tenu le ballon, il a fait jouer l’équipe. Pour son premier match officiel, je l’ai vraiment trouvé très intéressant. Il est trechnique, il a du coffre, il ratisse, il remonte le ballon. Il faut y aller doucement, son match demande confirmation, mais s’il réédite ce genre de performances, il va faire beaucoup de bien à l’équipe. Au milieu, Puel va avoir de quoi faire, surtout qu’Aouchiche débarque. Ça promet !

Quel autre joueur avez-vous apprécié au Stade de France ?

Fofana. On a perdu Saliba, c’est dommage. Mais Fofana est vraiment très bon lui aussi. A 19 ans, c’est fort ce qu’il fait : il est puissant, serein. C’est la pièce maitresse de la défense. Ce n’est pas étonnant qu’il soit sollicité. A priori, il va rester, Puel ne veut pas le vendre. C’est bien. C’est avec des joueurs comme lui qu’il faut reconstruire. Il va pouvoir faire une saison pleine. Il va encore prendre du volume.

« Pour la finale, on a encore vu que Bouanga était trop seul devant. Khazri a fait des efforts mais il me laisse sur ma faim. Boudebouz, c’est pareil. C’est dommage car ce sont des joueurs de qualité »

Quels sont les besoins, selon vous, en termes de Mercato ?

Je pense qu’il faut encore un défenseur central pour jouer avec Fofana, même s’il y a Moukoudi et Kolo. Mais la priorité, c’est un avant-centre.

Il y a déjà Krasso, Abi, Diony…

Oui, mais si on veut jouer l’Europe, il faut aller chercher un avant-centre à 15-20 buts. Sinon, on ne pourra pas jouer le Top 5.

Ce genre de joueurs, c’est très cher…

C’est clair. Mais ça dépend ce qu’on veut ! Pour la finale, on a encore vu que Bouanga était trop seul devant. Khazri a fait des efforts mais il me laisse sur ma faim. Boudebouz, c’est pareil. C’est dommage car ce sont des joueurs de qualité. On a aussi Hamouma, mais quand il joue en pointe, il décroche trop, c’est comme Khazri. Krasso et Abi ont des qualités. On a de très bons jeunes, Nordin, Rivera, etc… Mais on n’a pas ce buteur qui va déloquer un match quand on sera moins bien. Si on ne va pas le chercher, on n’aura pas de point d’ancrage devant. Ce sera un coup l’un un coup l’autre. On bricolera.

Quel profil d’avant-centre faut-il selon vous, un Brandao ?

Brandao avait fait du bien. Aubameyang avait plus d’espaces avec un gars comme lui. C’était un bon duo. Mais depuis, on galère un peu. On n’a plus vu des Gomis, des Piquionne à l’ASSE.