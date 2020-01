ASSE – L’oeil de MC Pampille : « La grosse déception, c’est Boudebouz »

true

But ! : MC, que pensez-vous de la première partie de saison des Verts ?

MC PAMPILLE : Elle est mitigée. Ce n’était pas magique. Le derby gagné a été l’un des rares moments de joie, même si pour le coup c’était une grande joie. Le reste du temps, on s’est ennuyé, surtout en Ligue Europa. On a fait un parcours catastrophique. On est complètement passés à côté. Et en championnat, on a eu un bon passage à l’arrivée de Puel avant de retomber dans nos travers. C’était tristounet. J’espère que la trêve aura fait du bien. Il était temps que ça s’arrête !

Ghislain Printant n’aura pas passé l’automne…

Je crois que ça n’a pas surpris grand monde. Les résultats étaient catastrophiques et les contenus aussi. Quand on voit le nombre de blessés, on ne peut s’empêcher de penser qu’il y a eu un problème pendant la préparation. Pas mal de joueurs sont arrivés hors de forme.

Quel est votre regard sur le premier trimestre de Claude Puel ?

On a eu de bons résultats au début, neuf matches sans défaite. Mais c’était souvent à l’arrachée. Et là, on voit les limites. C’est compliqué de faire avec tous ces absents. Ça a tiré la langue sur la fin. On a joué avec un effectif très amoindri. Le positif, c’est que Puel fait jouer les jeunes. C’est ce qu’il faut. Mais j’espère qu’il fera un peu moins tourner sur la deuxième partie de saison et qu’on verra des progrès dans le jeu.

Quel est selon vous le meilleur joueur de la première partie de saison ?

Bouanga, sans hésitation. Il a fini blessé. Peut-être qu’il a un peu trop tiré sur la corde. Il a énormément donné et beaucoup apporté. J’ai bien aimé Youssouf aussi. Il a du volume au milieu. Ça compense un peu les carences de certains. Et Saliba évidemment. Quand il n’est pas là, ça se ressent. On voit tout de suite la différence.

Quelles ont été les plus grosses déceptions ?

La grosse déception, c’est Boudebouz. Il a rarement été performant. Il n’est pas percutant. Il a donné un caviar à Beric contre Lyon, ça nous a fait rêver, mais sinon… Il n’apporte rien dans le jeu. Il n’est pas percutant. Il n’a pas de coup de reins. On a perdu au change avec Cabella. M’Vila a été décevant aussi. Il joue trop dans un fauteuil. Il peut faire largement mieux.

Vous êtes optimiste pour 2020 ?

Je ne sais pas trop. On verra. Ce qui me chagrine le plus, c’est qu’on s’ennuie en regardant les matches. Si c’est comme ça jusqu’à la fin de la saison, ça va être usant. Il n’y a pas de beau jeu. C’est rare de voir des matches emballants.

Que préconisez-vous ?

Des choix plus offensifs. Ça avait payé contre Nice. Ils avaient des absents, c’est vrai, mais Puel avait aligné un bon vieux 4-4-2 et on avait mis quatre buts. Je trouve souvent ses choix trop défensifs. En Ligue Europa, quand il laisse Beric sur le banc contre La Gantoise alors qu’on devait gagner, je n’ai pas compris. Avec Diony-Boudebouz devant, on ne risquait pas de marquer ! Là, on va récupérer Khazri, Hamouma, Abi. Il faut jouer l’attaque !