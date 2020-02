ASSE – L’oeil de MC Pampille : « On n’a pas encore trouvé le juste milieu »

true

« Puel a dit après la victoire de l’ASSE contre Nîmes qu’on était convalescents. C’est un peu ça. On a eu un mal fou à battre l’avant-dernier. Un nul n’aurait pas été volé pour les Nîmois, ils doivent maudire le VAR ! A 2-0, ce n’est pas normal de se relâcher comme ça. On n’a pas de maîtrise. On manque toujours autant de qualité technique. Ça devrait aller mieux avec le retour des blessés. Bouanga, Hamouma, M’Vila, Saliba, ça va faire du bien. Khazri revient bien et j’ai bien aimé les matches de Nordin et Abi contre Nîmes.

« Abi se donne à fond »

Nordin est un peu trop chien-fou mais il va vite, il provoque. Il est embêtant pour les défenseurs. Il provoque des coups francs et aussi des penaltys, il est plus décisif, je le trouve en progrès. Abi aussi progresse bien. Contre Nîmes, il m’a vraiment plu. Je l’ai même trouvé impressionnant. Il était partout, en attaque, en défense. Il est technique, physique, rapide, et il se donne à fond. C’est un bon. Même si on a perdu Beric, et cela restera un mystère pour moi, on a du monde devant. Derrière aussi. Mais c’est le milieu qui m’inquiète. Cabaye et Diousse contre Nîmes, ça ne l’a pas fait du tout. Diousse, honnêtement, c’est pas possible, et je trouve Cabaye trop juste. Aholou, c’est pareil, il déçoit à chaque fois qu’il joue. Dans l’idéal, je pense que la meilleure paire, c’est Youssouf-M’Vila, avec Camara en 3e. Lui, je ne le crains pas. Il est agressif. Il va au charbon. Il faut vraiment qu’on trouve ce juste milieu. C’est très important. »