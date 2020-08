ASSE : lofteurs, blessés… Claude Puel fait le point après Rennes (0-3)

true

En marge de la lourde défaite face au Stade Rennais (0-3) au Roazhon Park, Claude Puel a fait le point sur ses choix forts de la semaine.

Claude Puel est notamment revenu sur l’absence des cadres Yann M’Vila, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri pour le stage de Dinard. Si le coach de l’ASSE a pris beaucoup de jeunes en Bretagne, les indésirables ne sont pas condamnés.

« On verra la suite, tout simplement. Yann (M’Vila) avait un problème à la cheville. On avait pas mal de jeunes joueurs disponibles. On a beaucoup de monde dans le domaine offensif. On est un peu plus juste sur le plan défensif. Mais, pour lui, comme pour les autres, rien n’est jamais définitif », a-t-il assuré.

Estimant que cette rencontre serait bénéfique pour ses jeunes, Claude Puel a également fait le point sur les blessés. Absent surprise de la liste à Dinard, Harold Moukoudi souffre d’une « fracture d’une cote ». Pour Mathieu Debuchy, sorti dès la 26e minute du match, le Castrais s’est en revanche montré rassurant. Il ne s’agit que d’un « coup au dessus du genou » (béquille) dans un choc avec Raphinha.

(avec Thomas Rassouli, à Rennes)